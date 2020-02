​Presidente satisfeito com andamento das obras da requalificação do porto do Maio

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, disse sexta-feira, durante a sua visita às obras de requalificação do porto do Maio, que está “satisfeito” com o andamento dos trabalhos.

Segundo o Jorge Carlos Fonseca, pelas informações que lhe foram transmitidas, as obras “andam a bom ritmo”, enfatizando que obteve informações de que, se tudo correr bem, daqui há um ano e meio os trabalhos da requalificação já estarão, provavelmente, concluídos.

Para o chefe de Estado, esta infra-estrutura vai possibilitar mais mobilidade de cargas e passageiros, o que na sua opinião, “pode significar um grande salto para a ilha do Maio” já que, salientou, com o porto totalmente requalificado as pessoas passarão a visitar a ilha em menos tempo, com mais comodidade e alguns até passarão a vir com as suas próprias viaturas.

Jorge Carlos Fonseca acrescentou ainda que esteve de visita a outras obras, nomeadamente, o estádio municipal do Maio, obras de requalificação urbana e ambiental da ribeira de Fontona, bem como o centro interpretativo das salinhas de Porto Inglês e considerou que a ilha está na “rampa” e que já há condições para o arranque rumo ao desenvolvimento.

Mostrou-se convicto de que, com os investimentos que estão previsto para o sector do turismo, na requalificação do porto e nos sectores de água e saneamento a ilha vai conhecer o seu desenvolvimento e isso contribuirá para a melhoria da qualidade de vida tanto dos maienses como de muitos outros cabo-verdianos que, provavelmente, procurarão a ilha.

O Presidente da República esteve presente na tarde de sexta-feira, no acto da entrega do jardim infantil na localidade de Figueira, que foi alvo recentemente de uma reabilitação por parte da edilidade maiense, e terminou o programa do dia com a apresentação do seu livro “Magistratura de Influência”.