​Depois do porto, MpD quer foco no aeroporto do Maio

O MpD prevê um maior desenvolvimento do turismo e outras actividades económicas na ilha do Maio, com as obras de requalificação do actual porto, a serem lançadas esta sexta-feira, 31.

As intervenções na infra-estrutura incluem a construção de duas rampas roll on roll off, uma de metal e outra de betão armado, a requalificação do cais existente, construção de um quebra-mar com 150 metros de comprimento e 4 de largura, a extensão da área de logística e de mercadorias, entre outras intervenções.

Numa declaração feita hoje no Parlamento, a deputada do partido no poder, Joana Rosa, prometeu que as intervenções não se ficam por aqui, e que as obras vão contribuir para aumentar o emprego na ilha.

“A estrada Porto do Maio – cidade do Porto Inglês vai ser asfaltada, a circular da cidade do porto Inglês vai fazer parte do rol de obras a serem lançadas amanhã. O projecto do porto prevê projectos específicos para beneficiar a cooperativa de sal, bem como pescadores e peixeiras, entre outras acções sociais. Apesar de dois anos de seca, a ilha está com uma cobertura em termos de emprego muito boa, e as obras no porto vão criar um número significativo de emprego na ilha, para além da dinâmica económica”, acredita.

As obras do porto do Maio são financiadas pelo Banco Africano de Desenvolvimento, no montante de 15 milhões de euros. Os trabalhos devem ficar concluídos em 18 meses.

O MpD quer mais, e afirma que o foco será no aeroporto internacional.

“A próxima luta será, certamente, a construção do aeroporto internacional da ilha, bem como vias estruturantes de acesso às ZDTI, para que possamos garantir grandes investimentos turísticos na ilha. Investimento no sector da energia impõe-se face aos problemas que a actual central eléctrica apresenta”, refere.

O PAICV congratula-se com o projecto do Porto. O deputado do partido, Fernando Frederico, eleito pelo círculo do Maio, defende que o verdadeiro desenvolvimento da ilha passa pela construção de um aeroporto internacional.

“Esperamos que a reabilitação [do porto] traga benefícios. Mas o verdadeiro desenvolvimento turística da ilha passa pela construção do aeroporto internacional conforme prometido. A população está a espera desta infra-estrutura, para que possamos ter uma maior ligação com o resto do mundo”, entende.

As obras de requalificação do porto do Maio vão ser lançadas amanhã, em acto presidido pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.