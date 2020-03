Questão dos transportes é prioritária para integração de Cabo Verde na CEDEAO - Governo

O governo de Cabo Verde entende que questão dos transportes é prioritária para Integração Económica de Cabo Verde na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). Tanto é que “vai tentar facilitar e conseguir” que os sectores públicos e privados dêem as suas contribuições para colmatar essa falha, disse hoje o ministro Rui Figueiredo Soares.

O ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro e ministro da Integração Regional fez estas declarações aos jornalistas à saída de um encontro com a direcção da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento (CCISS), que aconteceu com o intuito de analisar as estratégias para uma melhor integração dos empresários nacionais no mercado da CEDEAO.

Nas suas declarações, Rui Figueiredo Soares afirmou que a criação do ministério de Integração Regional é “um sinal claro de vontade” do governo de se efectivar esta integração regional.

Entretanto, entende o governante que é preciso mostrar à CEDEAO quais as vantagens para os países da região em ter Cabo Verde como um país integrante da mesma e, por outro lado, também mostrar aos cabo-verdianos as vantagens que o país tem em estar integrado neste “mercado enorme”.

Voltando aos transportes, o ministro afirmou, em primeiro lugar, que ao nível dos transportes aéreos “as coisas melhoraram muito” e “estão agora praticamente estabilizadas”, apesar do “preço ainda não ser o mais convidativo”.

Já ao nível dos transportes marítimos, acredita Rui Figueiredo Soares que o país tem “um grande desafio” porque “os transportes marítimos constituem a condição” para que se façam negócios com os países vizinhos da CEDEAO.

Por isso, garantiu que o governo vai analisar os projectos e os estudos existentes na matéria e agir junto de todos os Estados-membros. Isto, prosseguiu, para ver se o sector privado, com a comparticipação do sector público, consegue dar maior atenção para a questão das ligações marítimas que, segundo disse, são importantes para o estabelecimento das relações comerciais.

Por seu turno, o presidente do CCISS, Jorge Spencer Lima, defendeu que a integração de Cabo Verde na CEDEAO tem que evoluir, passando de uma integração política, “que existe, que é boa”, para uma integração económica.

“Não se torna membro de uma comunidade económica, só para fazer política. Ser membro económico significa que o aspecto económico, o aspecto da economia dos países tem de estar na linha. E Cabo Verde, até hoje, nesse lado é nulo”, prosseguiu.

Portanto, defendeu Jorge Spencer Lima, deve haver um esforço colaborativo, para que a integração de Cabo Verde no espaço económico do CEDEAO seja uma realidade.

“Mas essa integração não é só um problema do governo, não é só trabalho do governo. O governo tem a sua parte para fazer, mas sozinho não consegue fazer a integração que passa pela circulação de pessoas e bens”, explanou.

Em relação à circulação de pessoas, entende o presidente da CCISS que “funciona bem” e sem razões de queixas. Mas, no tocante a bens, pelo contrário , a circulação “é nula”, apontou.