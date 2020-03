Governo avança com Bolsa Cabo Verde Digital

O governo apresentou esta terça-feira, no auditório da Universidade de Cabo Verde (UNICV), o programa Bolsa Cabo Verde Digital, que visa financiar até 100 jovens e um total de 50 tech startups, com uma bolsa de até 30 mil escudos, por um período de 6 meses.

À margem da apresentação do programa, o Secretário de Estado para Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, informou que serão 30 mil escudos todos os meses, durante 6 meses para um jovem que quer utilizar a economia e a inovação para concretizar uma ideia de negócio.

“Não precisa ser só da área de informática mas podem ser até dois jovens do Startup. Então porque não juntar alguém da área de informática com alguém do marketing ou um serralheiro com alguém da área de informática…soluções diferentes, soluções para o país. O que é importante é utilizar a inovação como um canal para resolver problemas. Por isso, mais uma vez, durante 6 meses, todos os meses, 30 mil escudos até dois jovens”, explicou.

O objectivo é ter impacto sobre 100 jovens numa primeira fase. Os jovens vão ter durante 6 meses espaços, disponibilizados pelos parceiros, nomeadamente na UNICV, Universidade de São Vicente, Universidade Jean Piaget, Universidade de Santiago.

Para incubar as ideias, o governo conta com a parceria com as empresas CV Telecom, Unitel e a Nosi.

“Com o apoio técnico da pro empresa, para que as ideias melhores e as ideias micro para se tornarem pequenas e depois médias, e que sabe um dia grandes”, fiou.

O governante informou ainda que além do programa Bolsa Cabo Verde digital, o governo tem outros programas que ao longo do ano vão sendo apresentados, “sempre em beneficio dos jovens”.

Esta é mais uma apresentação pública do programa, depois de na passada semana o secretário de Estado ter estado na Universidade Jean Piaget, em sessão de divulgação do programa.