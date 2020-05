MpD diz que Cabo Verde é um caso de sucesso no combate a COVID-19

A líder parlamentar do Movimento para Democracia (MpD), Joana Rosa, disse hoje que Cabo Verde é um caso de sucesso no combate a COVID-19 e que a taxa de crescimento dos infectados na Praia não ultrapassa a capacidade de resposta do sistema de saúde nacional.

As afirmações foram feitas durante a intervenção do MpD na Sessão Ordinária da Assembleia Nacional, que decorre desde ontem. “Até o presente momento, Cabo Verde é um caso de sucesso no combate a COVID-19. Basta ver o mundo à nossa volta, em todos os continentes. Basta ver a realidade de países com sistemas de saúde confiáveis, que fornecem dados que se aproximem bastante da realidade dos factos. Porque as fragilidades dos nossos sistemas de saúde dificultam o conhecimento da verdadeira taxa de infecção, que não é o caso de Cabo Verde”, observou. A população, apontou, tem sido a grande responsável pela contenção do vírus que tem presença activa apenas em duas ilhas, estando nesse momento controlado na Boa Vista. Na Praia, tem tido uma taxa de crescimento que não ultrapassa a capacidade de resposta do nosso sistema de saúde. “Registamos apenas dois óbitos, o que lamentamos profundamente, mas fica demonstrado que temos sistema de saúde. Há países que em termos relativos tiveram óbitos 30, 40 e 50 vezes superiores. Isso prova que estamos preparados. Esperávamos da oposição encorajamento, espírito positivo, engajamento total sem pedras nas mãos, coração limpo para trabalharmos em conjunto”, prosseguiu. Nesta sessão parlamentar de quinta-feira, o Parlamento vai decidir se vai ou não autorizar a prorrogação o estado de emergência na ilha de Santiago, anunciada na noite de quarta-feira pelo Presidente da República.

