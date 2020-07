UCID quer cabo-verdianos mais envolvidos na vida política

A UCID apelou a todos os cabo-verdianos para se engajarem mais e assim contribuírem para uma democracia “mais vibrante”.

É “importante” que os cidadãos se sintam “completamente livres” para poderem participar nas actividades partidárias no País. Este foi o convite do presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática, António Monteiro, no discurso, por vídeo-chamada, durante a sessão solene da Assembleia Nacional, que assinalou o 45º aniversário da Independência de Cabo Verde.

“Não se pode, neste tempo em que vivemos, continuar a ter cidadãos com medo de participar na vida política activa, porque se sentem ameaçados nos seus lugares de trabalho ou porque temem ser rejeitados num possível concurso de trabalho”, defendeu.

A UCID, disse António Monteiro, gostaria que a comemoração dos 45 anos de Independência de Cabo Verde acontecesse com a participação de todo o povo cabo-verdiano “daqui e de além-fronteiras”, por enquanto confinado em casa, e impedido de circular nos espaços públicos, por causa da pandemia da covid-19.

“O momento não é de reivindicar benesses e exclusividades particulares, é, outrossim, de praticar solidariedade e responsabilidade altruísta para salvaguardar e promover a defesa do bem e do interesse comum”, disse.

António Monteiro sublinhou ainda que muitas são as famílias e os indivíduos que neste momento sofrem, “de forma brutal”, os efeitos da covid-19, alertando para que “os bons anúncios” feitos pelo Governo, no sentido de acudir a estas situações, se traduzam na prática “num autêntico socorro aos que mais necessitam”.

“Que a partir de agora, e para amortecer e eliminar os impactos da pandemia, quaisquer projectos, quaisquer empreendimentos, quaisquer investimentos se sujeitem ao crivo ou à peneira da viabilidade mediante pareceres independentes, idóneos, sérios, reconhecidamente capacitados a nível social, económico, científico e técnico”, reforçou.