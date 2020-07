Ministro da Defesa manifesta pesar pela morte de Honório Chantre Fortes

O ministro da Defesa, Luís Filipe Tavares, manifestou pesar pela morte de Honório Chantre Fortes, antigo ministro da Defesa Nacional e Combatente da Liberdade e da Pátria.

A posição do ministro da defesa foi expressa hoje, numa breve nota enviada à Imprensa.

Honório Chantre Fortes é natural de Ribeira Grande de Santo Antão e integrou o grupo de jovens que prestou juramento perante Amílcar Cabral, em Janeiro de 1967, e que viria a constituir o núcleo fundador das Forças Armadas.

Para Luís Filipe Tavares, o Primeiro Comandante Chantre Fortes, que desempenhou o cargo do Ministro da Defesa Nacional, no período de 1981 a 1986, afigura-se como uma referência “incontornável” para o sector, pelo seu comprometimento, convicções e trato pessoal.

“A Defesa Nacional muito lhe deve e Honório Chantre Fortes perdurará nas nossas memórias. Nesta hora de consternação, quero, em nome do Governo de Cabo Verde e em meu nome pessoal, manifestar as mais sentidas condolências aos familiares e amigos do extinto, bem assim às Forças Armadas de Cabo Verde”, escreveu.

Honório Chantre Fortes faleceu hoje aos 78 anos, no hospital regional João Morais, na Ribeira Grande.

Segundo as Forças Armadas de Cabo Verde, o cortejo fúnebre partirá da sua residência em Povoação, Ribeira Grande e o funeral se realizará, no Cemitério de Ribeira Grande, às 17h00.