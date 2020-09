​Governo prepara implementação do Título de Residência para Estrangeiros

O governo está a preparar-se para implementar o Título de Residência para Estrangeiros. Informação avançada hoje pelo ministro de Administração Interna que afirma que neste momento está a decorrer um processo de informatização dos serviços.

Paulo Rocha falava aos jornalistas em São Vicente, no âmbito da visita às obras do projecto Cidade Segura.

“Estamos a entrar numa nova fase de emissão de documentos para estrangeiros. Pusemos em prática o passaporte electrónico, o CNI e agora vamos avançar com o Título de Residência para Estrangeiros. Há um processo que está a decorrer, que é o da informatização dos serviços e da desmaterialização de todo o arquivo, que vem dos anos 70, que estava em suporte papel. Este material já foi todo digitalizado, já temos o modelo do cartão pronto e brevemente iremos avançar”, afirma

Segundo o governante, a modernização do atendimento e emissão dos documentos” irá agilizar os procedimentos”.

O governante apontou que Monte Sossego deverá receber a direcção de Estrangeiros e Fronteiras, com a construção da nova esquadra na localidade.

“Modernizar esse tipo de atendimento, de emissão de documentos, agilizando esses procedimentos. Com as obras do edifício da Polícia Nacional em Monte Sossego, onde pretendemos instalar a esquadra de Monte Sossego, também iremos instalar a Direcção de Estrangeiros e Fronteiras em São Vicente. Esta direcção irá assumir toda a componente documentos de estrangeiros, podendo também assumir outros documentos que são hoje tratados a nível da Casa do Cidadão”, refere.

Actualmente, a esquadra policial de Monte Sossego, bairro mais populoso de São Vicente, está instalada num edifício alugado.