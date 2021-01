Boa Vista: Ministro do Turismo anuncia resolução “de vez e imediata” de ligação de água, electricidade e esgotos no bairro de Boa Esperança

Declarações do Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, no final dos dois dias de visita à ilha. Governante anunciou que o projecto será desenvolvido com a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das ilhas da Boa Vista e do Maio (SDTIBM) e com a Câmara Municipal da Boa Vista.

“Creio que este é o melhor resultado da visita à ilha da Boa Vista. Tomamos esta decisão nas reuniões que fizemos com o presidente da Câmara Municipal, Cláudio Mendonça, e com o presidente da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM), Luís Silva”, informou referindo-se “ao investimento de quase um milhão de contos feito no bairro da Boa Esperança, onde falta o passo para a ligação dos serviços de redes de esgotos, água e electricidade às residências”. O processo, sublinhou o governante, “já vinha sendo trabalhado com o forte apoio e envolvimento do Fundo do Turismo e também em coordenação com o ministério das infra-estruturas”. Carlos Santos acrescentou que “para concluir bem todo este projecto de realojamento das famílias do bairro de Boa Esperança, que na esmagadora maioria é habitada por colaboradores dos hotéis, foi criada uma comissão que irá trabalhar neste projecto”. “Nós só poderíamos terminar isto com sucesso quando concluirmos a ligação. Esta comissão foi criada e há condições para se começar a trabalhar, pelo menos, pela garantia dada pela Sociedade de Desenvolvimento Turístico das ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM), que tem este processo em mãos”, disse o ministro. O governante discutiu também, com a SDTIBM, outros projectos, designadamente o abastecimento da água, que será traduzido na aquisição de uma dessalinizadora de 150 metros cúbicos de água para a zona norte. “O abastecimento de água às localidades de Bofareira e Povoação Velha são outros projectos que a SDTIBM vem trabalhando com garantias de estar já na fase de conclusão”, confirmou o ministro. Carlos Santos disse acreditar que “esta primeira visita do ano à ilha da Boa Vista teve bons resultados que foram partilhados com o presidente da câmara municipal, que corrobora, com a satisfação de se materializar as necessidades básicas da população da Boa Vista”. Ainda segundo o ministro, “o turismo só se faz se for inclusivo” e, para conseguir que este sector cresça de forma sustentável, “há que cuidar dos colaboradores e das suas famílias”.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.