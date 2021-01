Rui Figueiredo Soares é o novo ministro dos Negócios Estrangeiros

Tomada de posse vai realizar-se hoje às 18h00.

O ministro da Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, é o escolhido para substituir Luís Filipe Tavares na pasta dos Negócios Estrangeiros e ministro da Defesa. Rui Figueiredo Soares vai, assim, acumular as três pastas.

A informação acaba de ser avançada pelo governo que anuncia que Rui Figueiredo Soares vai tomar posse, hoje às 18h00, na Presidência da República.

Rui Figueiredo Soares substitui assim Luís Filipe Tavares que se demitiu esta terça-feira depois da polémica causada pela nomeação do cônsul honorário de Cabo Verde na Florida, nos EUA.

A saída de Luís Filipe Tavares aconteceu a pouco mais de três meses das eleiçõeslegislativas, marcadas para 18 de Abril, e é a segunda demissão na equipa de Ulisses Correia e Silva no espaço de poucas semanas. Em Dezembro, a saída de Maritza Rosabal das pastas da Educação e da Família e Inclusão Social já tinha obrigado Ulisses Correia e Silva a uma redistribuição das pastas, promovendo Amadeu Cruz, até então Secretário de Estado da Educação, para o cargo de Ministro da Educação e atribuindo a Elísio Freire a pasta da Família e Inclusão Social, que passou a acumular com esse cargo, com o de ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros.