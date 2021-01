Luís Filipe Tavares deixa pastas dos Negócios Estrangeiros e Defesa

Pedido de demissão foi apresentado hoje ao Primeiro-ministro e aceite por Ulisses Correia e Silva.

"O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro da Defesa, Dr. Luís Filipe Tavares, pediu hoje ao Primeiro Ministro a demissão dos cargos que vem desempenhando no Governo. O Primeiro Ministro aceitou e apresentará, na sequência, a Sua Excelência o Presidente da República, o nome do novo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro da Defesa", lê-se no comunicado enviado pelo governo à comunicação social.

Os motivos da demissão não foram explicados na nota do governo.

Recorde-se que esta é a segunda demissão na equipa de Ulisses Correia e Silva no espaço de poucas semanas. Em Dezembro, a saída de Maritza Rosabal das pastas da Educação e da Família e Inclusão Social já tinha obrigado Ulisses Correia e Silva a uma redistribuição das pastas, promovendo Amadeu Cruz, até então Secretário de Estado da Educação, para o cargo de Ministro da Educação e atribuindo a Elísio Freire a pasta da Família e Inclusão Social, que passou a acumular com esse cargo, com o de ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros.

Questionado sobre esta demissão, o Presidente da República disse não querer comentar, avançando que tinha estado reunido com o ministro pouco tempo antes da conferência de imprensa em que anunciou a data das eleições.