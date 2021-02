Presidente do parlamento da Guiné-Bissau inicia visita oficial a Cabo Verde

O presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, inicia hoje uma visita oficial a Cabo Verde para reforço das relações de cooperação entre os parlamentos dos dois países.

Em comunicado enviado à Lusa, o gabinete de Cipriano Cassamá refere que durante a visita, que vai decorrer até domingo, será assinado um acordo de cooperação parlamentar.

"De sublinhar que o parlamento da Guiné-Bissau assumirá a próxima presidência rotativa da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, dirigida presentemente pelo parlamento cabo-verdiano, sendo esta visita aproveitada pelos dois presidentes do parlamento para tratar dos dossiês relativos a esta organização comunitária", refere o comunicado.

No âmbito da sua deslocação a Cabo Verde, Cipriano Cassamá participará numa sessão solene no parlamento cabo-verdiano e terá encontros com os presidentes do Movimento para a Democracia e do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde.

O presidente do parlamento guineense vai fazer também visitas ao Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial, Autoridade Reguladora da Comunicação Social, Fundação Amílcar Cabral, ao Projeto Hidroagrícola do Vale Principal e ao Campo de Concentração do Tarrafal.

Do programa da visita consta também um encontro com a comunidade guineense residente.