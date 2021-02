PR espera que mobilidade na CPLP possa ser aprovada em finais de Março

O Presidente da República de Cabo Verde e também actual Presidente em exercício da CPLP, Jorge Carlos Fonseca, disse esta sexta-feira, que espera ver o projecto de Convenção sobre mobilidade dentro na comunidade aprovado em Conselho de Ministros da organização no final do próximo mês de Março, de modo a ser submetida para a aprovação em Luanda.

Jorge Carlos Fonseca fez esta afirmação na sua página do Facebook. Conforme informou, o Projecto de Convenção sobre a Mobilidade na CPLP, apresentado pela Presidência Cabo-verdiana, com as alterações que resultaram da contribuição de todos os Estados Membros, foi aprovado por unanimidade, na última sessão da Reunião Técnica Conjunta, ocorrida a 17 e 18 do mês de Fevereiro.

“Na verdade, a XII Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, em Santa Maria, Ilha do Sal, realizada nos dias 17 e 18 de Julho de 2018, e a que tivemos o privilégio e a honra de presidir, tendo como lema As Pessoas, A Cultura e os Oceanos, assumiu, de forma muito ambiciosa e pragmática, a aposta na Mobilidade como instrumento essencial na transformação progressiva da CPLP numa verdadeira comunidade de povos e de cidadãos”, lê-se.

Para tanto, prosseguiu, a XII Conferência adoptou decisões concretas, encarregando os órgãos da CPLP de responsabilidades concretas e calendarizadas com vista à concepção de um Projecto de Convenção sobre a Mobilidade.

O Chefe de Estado referiu que já foram cumpridas as principais etapas delineadas e que o processo está na fase final.

Segundo destacou, depois da realização de três Conselhos de Ministros, duas Reuniões dos Ministros de Interior e da Administração Interna, uma Reunião dos Ministros de Justiça e seis sessões da Reunião Técnica Conjunta, deu-se mais um passo de “enorme relevância e alcance” para Cabo Verde e para a organização.

“Esperamos que, no final do próximo mês de Março, o Projecto seja avalizado pelo Conselho de Ministros da CPLP, para que, em Julho, na Cidade de Luanda, seja submetida para aprovação dos Chefes de Estado e de Governo”, frisou.