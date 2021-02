​Sérgio Corrá encabeça lista do Partido Popular na Boa Vista

O empresário italiano Sérgio Corrá, cabeça de lista do Partido Popular (PP) para o círculo eleitoral da Boa Vista às eleições legislativas de 18 de Abril, entregou este sábado a sua candidatura no tribunal da comarca.

“Nós temos um acordo com o Partido Popular para participar, para ter uma lista da Assembleia Nacional como candidatos independentes, apoiado pelo partido”, disse Sergio Corrá, que esteve acompanhado do presidente do partido, Amândio Barbosa Vicente.

O eleito deputado municipal nas últimas autarquias nas listas do PP disse que o objectivo do partido é, em primeiro lugar, fazer uma “provocação muito forte” para uma reforma do Estado de direito cabo-verdiano e da estrutura administrativa política, tendo em conta que têm interesse em levar com que o país se torne “verdadeiramente sustentável, uma economia forte”.

Ainda segundo Sergio Corrá, é preciso ter uma economia independente e gerir bem os recursos para ter esta autonomia, e não estar sempre à espera de uma cooperação internacional para resolver problemas.

O cabeça de lista do PP entende que os problemas da Boa Vista não se resolvem somente a nível municipal e que muitas das questões estruturais da ilha terão de ser resolvidas a nível do Governo, principalmente no que diz respeito a sustentabilidade económica.

Por isso, indicou que é preciso conseguir fazer uma redução desta divida nacional, que segundo ele, é superior a 140%, e dirigir este recurso às ilhas turísticas onde se pode ter um desenvolvimento económico mais rápido.

Katya Murgia, José Correia, Anilda Costa e Pedro Mosso são os outros integrantes da lista do Partido Popular para o círculo eleitoral da Boa Vista às eleições legislativas de 18 de Abril.