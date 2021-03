Carlos Veiga oficializa candidatura presidencial

Antigo primeiro-ministro vai anunciar a sua candidatura à sucessão de Jorge Carlos Fonseca como Presidente da República.

O anuncio oficial da candidatura de Carlos Veiga será feito na próxima quinta-feira num encontro que se vai realizar pelas 16h00, no Farol D. Maria Pina, cidade da Praia.

Segundo uma nota de imprensa enviada à comunicação social, durante a cerimónia "Carlos Veiga fará um discurso no qual também anunciará as razões da candidatura e algumas das principais linhas de atuação com que se apresentará ao eleitorado".

De recordar que esta é a terceira vez que Carlos Veiga se candidata ao mais alto cargo da nação. Em 2001 e em 2006, apoiado pelo MpD, candidatou-se contra Pedro Pires, que tinha o suporte do PAICV, sendo derrotado em ambas as ocasiões.