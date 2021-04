Legislativas 2021: Debate de domingo cancelado

Direcções da TCV e RCV, em comunicado, explicam que a decisão se deve à deliberação da CNE que obrigava à presença de todas as forças políticas no programa

O aviso da CNE chegou na passada quinta-feira, no documento, a Comissão Nacional de Eleições referia que como o debate se realizaria em período de campanha eleitoral, deveria respeitar o princípio de igualdade de tratamento a todas as candidaturas concorrentes às eleições legislativas de 18 deste mês.

A deliberação da CNE foi tomada no seguimento de uma queixa apresentada pelo PTS. Recorde-se que o debate agendado para este domingo só teria a participação das forças políticas que concorrem em todos os círculos: MpD, PAICV e UCID.

Agora, as direcções da TCV e da RCV, que iam transmitir o debate em directo, além de discordarem da decisão da CNE, informam que a resolução chegou num momento em que já não é possível qualquer alteração ao que estava inicialmente planeado, pelo que decidiram não realizar o debate.

Em comunicado, o MpD já reagiu, e diz que “recebeu com surpresa e indignação o cancelamento do debate agendado entre os candidatos dos partidos políticos que se candidatam em todos os círculos eleitorais que se realizaria este domingo, dia 11 de Abril”.

A decisão da CNE, sublinha o Movimento para a Democracia, “não contribui para dignificar a liberdade de imprensa e a independência editorial que sempre pautou a nossa democracia”.

O MpD refere ainda que planeou antecipadamente toda a agenda do candidato “para permitir que os dias de hoje e amanhã fossem dedicados inteiramente à preparação para este encontro que, afinal, não irá acontecer. Este tempo perdido, infelizmente, não poderá ser recuperado, com a agravante de estarmos na última semana de campanha e com pouca margem para deslocações e compromissos”.

O partido defende que o debate deve acontecer. “Não nos vamos esquivar de exigir com rigor uma decisão da CNE que favoreça, em tempo hábil, a realização do debate numa nova data”, conclui.