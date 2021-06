Programa de governo destaca investimentos para potenciar o Sistema Nacional de Saúde

O Programa de governo para a décima legislatura apresenta um conjunto de investimentos que visam potenciar o Sistema Nacional de Saúde (SNS), assim como cumprir o plano de vacinação contra a COVID-19 no país.

Conforme consta no programa, o Governo refere que vai continuar a combater a COVID-19, através de medidas de protecção sanitária, da comunicação e da fiscalização e através da massificação da vacinação.

Trata-se de “um combate determinante” para a retoma e o relançamento sustentável da economia e da vida social do País, cujo plano de vacinação está em curso e deverá assegurar a vacinação de 70 por cento (%) da população até final de 2021.

No novo mandato que agora se inicia, um conjunto de infra-estruturas de saúde em curso serão concretizadas, nomeadamente o Centro de Saúde de Ribeira das Patas (Santo Antão), o bloco Ambulatorial do Hospital Batista de Sousa, e o Centro de Terapia Ocupacional Ribeira da Vinha, ambas em São Vicente.

Na mesma linha, será materializada a sede do Instituto de Saúde Pública, na Cidade da Praia, assim como a construção de um Sistema de Informação Sanitária, incluindo a receita electrónica e o cartão de saúde do cidadão, com co-financiamento do Banco Mundial.

“O governo criará o Instituto de Sangue e Transplantação para garantir a cada doente, em todo o território nacional, a melhor forma de tratamento, qualidade e segurança desde a colheita, processamento, armazenamento e distribuição de todos os produtos biológicos”, pode-se ler no documento.

O programa destaca também a institucionalização do médico e enfermeiro de família na rede de cuidados de saúde primários e implementará o conceito de saúde familiar com a constituição de equipa pluridisciplinar para atendimento à família; alargará e reforçará também a cobertura nacional psiquiátrica e da saúde mental na rede dos cuidados primários do país.

O governo promete mobilizar o investimento nacional, estrangeiro e da diáspora para desenvolver serviços de turismo de saúde e bem-estar, a indústria farmacêutica e centro de assemblagem e manutenção de equipamento de saúde, numa lógica de prestação de serviços internacionais e regionais de saúde.

Garante ainda que vai se proceder à criação de um corpo activo de investigadores em saúde com estatuto próprio para fomentar o desenvolvimento da investigação em saúde no País, baseado nos principais desafios do Sistema Nacional de Saúde e apoiar no desenvolvimento de melhores políticas de saúde.