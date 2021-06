Governo reforça equipas afectas à vacinação no Sal e da Boa Vista

O governo aprovou a resolução que reforça as equipas afectas à vacinação no Sal e na Boa Vista, com o objectivo de vacinar, até finais de Julho deste ano, toda a população elegível das duas ilhas.

A decisão foi tomada durante uma sessão do Conselho de Ministros, realizada esta quinta-feira,17.

Em conferência de imprensa, a porta-voz da reunião, a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves, avançou que a ilha do Sal terá mais cinco equipas e Boa Vista mais quatro equipas de vacinação.

Cada equipa é composta por dois enfermeiros e dois registadores.

“O objectivo é vacinar até finais de Julho de 2021, toda a população elegível destas duas ilhas, contra a COVID-19, e para alcançar o objectivo traçado é necessário e imperativo reforçar as equipas de vacinação que já se encontram nas mesmas ilhas, a fim de darem resposta desejada e célere”, justificou.

Quanto a população elegível, ou população com 18 anos ou mais de acordo com as projecções do INE citadas pela ministra, a ilha do Sal tem 28 mil habitantes adultos e a ilha de Boa Vista tem cerca de 15 mil.

“Neste momento a vacinação tem decorrido muito bem. Na ilha do Sal, contra todas as previsões, pela positiva, ontem atingiu-se um número de 1300 pessoas. Quer dizer que as equipas estão a conseguir dar vazão às demandas e há inscrição sim. Mas, muitas pessoas que se têm dirigido aos locais de vacinação sem as devidas inscrições prévias, também têm tido a oportunidade de serem vacinadas”, disse.