Jorge Carlos Fonseca recebe hoje Doutoramento Honoris Causa do Centro Universitário de Brasília

O Presidente da República recebe hoje o título Doutor Honoris Causa pelo Cento Universitário de Brasília (UniCEUB), o segundo que recebe no Brasil, após em 2019 ter tido distinção semelhante pela Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais.

A cerimónia, segundo informou Jorge Carlos Fonseca aos jornalistas, ainda na Cidade da Praia, decorrerá também na manhã desta quinta-feira e, de acordo com os procedimentos, o chefe Estado cabo-verdiano fará “uma comunicação, uma espécie de uma aula”, de 30/35 minutos, sobre Cabo Verde e o Brasil.

“É uma comunicação que ainda estou a ultimar, mas que terá componentes das histórias de Cabo Verde e do Brasil. Vou me referir, por exemplo, a eventos que têm a ver com uma antiga reivindicação de uma possível pertença de Cabo Verde ao Brasil”, disse.

Jorge Carlos Fonseca irá abordar as influências culturais várias de Cabo Verde relativas ao Brasil e vice-versa, falando “um pouco” da música, da literatura, dos hábitos e da gastronomia.

“Falarei também das relações políticas mais recentes, da presença de cabo-verdianos nas instituições universitárias brasileiras. Dar um pouco a conhecer de Cabo Verde aos brasileiros porque não somos muito conhecidos no Brasil”, frisou.

O Presidente de Cabo Verde afirmou que irá se debruçar também sobre o povoamento de Cabo Verde, da formação da sociedade cabo-verdiana, dos escravos vindos da Costa Ocidental africana, da presença dos europeus, da criação de uma cultura específica aqui nas ilhas, do processo de independência e da democratização.

A distinção vem juntar-se aos doutoramentos honoris causa recebidos pela Universidade de Lisboa, Portugal (2017), Universidade Portucalense, Portugal (2021), Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil (2019), Universidade Cheikh Anta Diop, Senegal (2019), além de outras distinções como a Medalha de Honra pela Universidade de Hradec Králové, na República Checa (2016), Diploma de Honra e Mérito, da Universidade ‘Colinas do Boé’, na Guiné-Bissau (2021) e a Medalla Ius et Iustitia, da Faculdade de Direito da Universidade de Huelva, em Espanha (2020).