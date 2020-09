Presidente da República nomeia novos embaixadores nos EUA e Brasil

José Pedro Chantre Oliveira e José Luís do Livramento vão ser os novos embaixadores de Cabo Verde no Brasil e nos EUA, anunciou o Presidente da República na sua conta do Facebook.

José Pedro Chantre Oliveira vai ser o embaixador de Cabo Verde no Brasil, cargo que segundo segundo site do Ministério dos Negócios Estrangeiros se encontrava vago. Já José Luís Livramento vai suceder a Carlos Veiga à frente da embaixada de Cabo Verde nos EUA. Segundo refere Jorge Carlos Fonseca os governos dos EUA e do Brasil já deram o seu 'agreement' aos dois novos embaixadores. José Luís Livramento, o novo embaixador de Cabo Verde nos EUA, foi PCA da CVTelecom entre Junho de 2016 e Julho de 2020, altura em que foi substituído por João Domingos. Já José Pedro Chantre Oliveira é um empresário do sector turístico em Santo Antão.

