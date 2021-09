Governo está “estupefacto” com a postura do candidato presidencial José Maria Neves – ministra

A ministra da Justiça disse hoje que o Governo está “estupefacto” com a postura do candidato presidencial José Maria Neves, que apelou a não utilização dos recursos do Estado “para condicionar ou limitar” a liberdade de escolha do eleitorado.

Durante uma conferência de imprensa para apresentação pública da plataforma eleitoral da sua candidatura à Presidência da República, nas eleições do dia 17 de Outubro, realizada esta quinta-feira, na Cidade da Praia, José Maria Neves afirmou que em “condições normais” a sua candidatura sairá vencedora nas próximas eleições.

“O Governo está estupefacto com a postura do candidato presidencial e acha estranho este comportamento de quem já exerceu altas funções no Estado e que tem a obrigação de ser mais pedagógico, respeitar as instituições democráticas e não escolher o Governo com adversário,” notou Joana Rosa em conferência de imprensa na Cidade da Praia.

De acordo com a ministra, que convocou a imprensa para reagir sobre a intervenção do candidato apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), o sistema eleitoral cabo-verdiano tem garantido ao longo dos 30 anos de democracia, eleições livres e transparentes.

“O nosso sistema eleitoral também é credível, respeitado e a nossa democracia tem merecido elogios da comunidade internacional”, acrescentou.

Por isso, a governante defendeu que nenhum candidato presidencial deve fazer apelo ao crime eleitoral “como tem feito José Maria Neves, incitando pessoas a aceitarem o dinheiro.”

“Deve sim denunciar junto das instâncias competentes, porque sabe que comprar votos é crime”, indicou a ministra, assegurando que o Governo não utiliza bens públicos para compra de votos em benefício de nenhum candidato presidencial.

Neste sentido defendeu que as eleições presidenciais não podem impedir o normal funcionamento das instituições, asseverando que a lei eleitoral está a ser “escrupulosamente” respeitada.

“Portanto o Governo recomenda serenidade, tranquilidade, porque tem a obrigação com o Presidente da República que os cabo-verdianos escolherem e as relações institucionais de cooperação são imperativos institucionais que todos devem observar em respeito dos princípios de separação dos poderes”, observou a ministra da Justiça.

Durante a referida conferência de imprensa, José Maria Neves apelou a não utilização dos recursos do Estado “para condicionar ou limitar” a liberdade de escolha do eleitorado, augurando que as instituições sejam “imparciais e isentas”, para não condicionar o resultado das eleições presidenciais de 2021.

“Que o Estado não utilize nenhum dado que dispõe, ou dados do fisco, do cadastro social, da segurança social ou do recenseamento geral da população para condicionar ninguém, ou para limitar a liberdade de escolha de ninguém, seriam estas as condições anormais, e que as nossas instituições sejam suficientes maduras para não entrarem nesta via”, precisou na ocasião.

Cabo Verde realiza eleições presidenciais no dia 17 de Outubro, às quais já não concorre Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo mandato como Presidente da República.

Sete candidatos estão na corrida, nomeadamente, José Maria Neves, Carlos Veiga, Fernando Rocha Delgado, Hélio Sanches, Gilson Alves, Joaquim Jaime Monteiro, e Casimiro de Pina.