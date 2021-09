CNE garante criação de condições logísticas para o voto no país e na diáspora

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) garantiu hoje que todas as condições logísticas estão sendo criadas para que os boletins de votos e demais materiais sejam distribuídos atempadamente no território nacional e na diáspora de forma a garantir que a votação do próximo dia 17 decorra na normalidade.

A garantia foi dada pela presidente da CNE, Maria do Rosário Gonçalves, depois do acto de entrega dos Fac Simile dos boletins de voto às candidaturas.

De acordo com a responsável, o processo de confecção e preparação dos boletins de voto para a distribuição está na recta final, tendo decorrido sem sobressaltos e dentro daquilo que é a previsão do Código Eleitoral (CE).

“É uma satisfação conseguir garantir esta produção atempada e preparação para a distribuição no território nacional e na diáspora. Todas as condições logísticas estão a ser criadas para garantir que os boletins de votos e demais materiais destinados às mesas cheguem a todos os países na África, Europa, Américas e no resto do mundo a tempo de serem disponibilizados às mesas”, afirmou.

Devido a complexidade nos transportes ocasionada pela pandemia da COVID-19, Maria do Rosário Gonçalves referiu que a Direcção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAP) e a CNE estão a trabalhar num plano de envio e regresso dos materiais de forma a cumprir o prazo e o calendário eleitoral.

Nesta linha, assegurou que a esta altura a logística está a ser preparada dentro da normalidade e que a CNE não está a contar com nenhuma eventualidade que possa vir a perigar a entrega atempada no estrangeiro, sua grande preocupação.

Relativamente ao voto antecipado, a presidente da CNE informou que a instituição e a DGAP estão a preparar a disponibilização dos materiais.

“Já foi enviado a todos os municípios os requerimentos ou formulários, já foram também disponibilizados o guia prático que dá instruções como operacionalizar o processo e os boletins para o voto antecipado também já estão prontos e já começaram a ser distribuídos”, sustentou.

Para os doentes internados já se encontra aberta a inscrição para o voto antecipado e para os presos decorre até 27 de Setembro.

Já para as categorias profissionais que estarão a trabalhar no dia das eleições as inscrições ocorrem de 2 a 5 de Outubro nas Câmaras Municipais dos respectivos concelhos.

Na mesma ocasião, a responsável apelou aos candidatos para manterem a serenidade durante o período da campanha e que o discurso seja com elevação, centrado nas propostas e nas ideias, elucidativos para os eleitores que serão chamados a votar no dia 17 de Outubro.

Fac Simile

Maria do Rosário Gonçalves apontou que ainda há uma taxa elevada de votos nulos nas eleições do país, o que pressupõe que ainda haja eleitores que não sabem votar correctamente.

“Ou assinalam em dois candidatos, ou escrevem os nomes nos boletins de voto, ou fazem rasura o que faz com que o eleitoral que tinha intenção de escolher uma candidatura tenha expressado errado e o seu voto não contar para a candidatura que queria, nem para outros candidatos”, detalhou.

Por esta razão, considerou que a entrega dos Fac Simile aos candidatos é importante para que os mesmos possam ensinar aos eleitores como votar correctamente.

Uma outra razão, explicou, tem a ver com a transparência, permitindo aos cidadão conhecer aquilo que será o boletim utilizado nas mesas de voto.