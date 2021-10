Parlamento debate situação de Justiça no país

A situação da Justiça referente ao ano 2020/2021 vai estar em debate na próxima sexta-feira, 29, na Assembleia Nacional com os deputados e o governo a trocarem argumentos sobre o referido sector.

Segundo um comunicado da Assembleia Nacional, a próxima sessão Ordinária que acontece nos dias 27 a 29 de Outubro de 2021, constam ainda no projecto da Ordem do Dia um debate com o Primeiro-ministro (dia 27) e a composição das representações internas e externas à Assembleia Nacional.

Quanto à composição das representações à Assembleia Nacional, haverá a eleição dos deputados que integram o Conselho Superior da Defesa Nacional e a eleição dos deputados que integram a Comissão de fiscalização dos Serviços de Informação da República.

O parlamento vai ainda fixar a ata da Sessão Constitutiva da X Legislatura e a ata da Sessão Solene Comemorativa do 46º Aniversário da Independência Nacional.