Eleições internas do PAICV acontecem no dia 19 de Dezembro

O PAICV vai realizar o ato eleitoral para escolher o novo presidente em 19 de Dezembro, conforme informou hoje a Comissão Nacional De Jurisdição e Fiscalização (CNJF).

O deputado do PAICV, Clóvis Silva, informou hoje, em conferência de imprensa, que serão emitidas as orientações para as regiões de modo a ter uma organização devidamente preparada para não só garantir a participação de todos os militantes que o desejarem, como também garantir a fiscalização adequada.

“Informar que em tempo oportuno, segundo o calendário, serão indicados os locais de colocação das mesas de voto e serão encaminhados os cadernos. A Confirmação da admissão de candidatura é realizada a partir de 5 de Dezembro e até o dia 7 de Dezembro”, anunciou.

Clóvis Silva avançou que os cadernos serão afixados nas Sedes Regionais para consultas até o dia 5 de Dezembro.

Por sua vez, as candidaturas deverão fazer chegar à CNJF a sua proposta de Candidaturas e de Moção de Orientação Política Nacional, acompanhada de um mínimo de 300 assinaturas que abranjam 2/3 dos sectores do partido.

O presenta calendário será encaminhado a todos os sectores para que qualquer militante possa ter acesso.

“Auguramos e apelamos a participação de todos os militantes, num clima de responsabilidade e de respeito por este que é o partido que pertence aos seus militantes e que é um activo político importante para a consolidação da democracia de Cabo Verde”, disse.

De referir que desde o passado mês de Junho o partido é liderado pelo deputado Rui Semedo, na sequência da reunião da Comissão Política Nacional do partido realizada no dia 29 de Maio, que tomou conhecimento do pedido de demissão da então presidente, Janira Hopffer Almada, na sequência das eleições legislativas.