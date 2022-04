MpD quer propor ao governo protocolo com Associação Amigos de Safende para prevenção de criminalidade

Os deputados do MpD de Santiago Sul comprometeram-se hoje a propor ao governo, nas jornadas parlamentares, a assinatura de protocolos entre o Ministério da Família, Ministério da Administração Interna, Ministério da Justiça e a Associação Amigos de Safende para trabalhar na prevenção da criminalidade naquele bairro.

A preocupação dos deputados do Movimento da Democracia (MpD) foi manifestada por Lúcia Paços à imprensa, à margem da visita que o Grupo Parlamentar efectuou àquela Associação.

“Neste momento estamos a fazer esta auscultação para saber onde é que podemos colaborar com a associação para reforçar a sua voz junto dos diversos sectores do governo, no sentido de que ela possa ter acesso a recursos para materializar os seus programas e os planos de actividades que tem neste momento em vista, nomeadamente o trabalho com as pessoas com necessidades especiais. Estivemos aqui a falar de pessoas idosas, mas também de pessoas com deficiência que o bairro tem em um número significativo, e também o trabalho como os jovens que têm comportamentos de risco. Sobretudo, trabalhar na prevenção”, declarou.

De acordo com a deputada nacional, o grupo analisou, juntamente com a Associação, o que pode ser feito para minimizar a criminalidade em Safende e também colaborar com a cidade e o país, o que pode ser feito em termos de acções preventivas junto das famílias e dos jovens para “uma sociedade mais saudável e com cultura de paz”.

Por outro lado, avançou, foi analisado o que é que a nível do pré-escolar, a nível dos jovens e adolescentes que não têm pais em casa durante o dia, pode ser feito em termos de ocupação dos tempos livres no espaço, visando evitar que estejam nas ruas e deste modo também evitar comportamentos antissociais.

“Nós, enquanto grupo parlamentar, vamos colocar as questões que já foram aqui colocadas pela associação ao governo, nas jornadas parlamentares, e propor a assinatura de protocolos entre o Ministério da Família e a associação e também vamos ver junto com o Ministério da Administração Interna o quê que pode ser feito em conjunto com o Ministério da Justiça se trabalhar na prevenção”, disse.

Lúcia Paços referiu ainda que o grupo parlamentar do MpD vai levar à CMP a questão das obras paradas naquele bairro, como por exemplo a obra de drenagem que se iniciou com o mandato da anterior autarquia e que neste momento se encontra paralisada.

“Há pessoas que têm o carro ainda dentro da garagem, que não conseguiram retirar as viaturas da garagem por causa da obra e há, portanto, valas que estão abertas e as pessoas várias vezes já caíram nelas. Então que a câmara retome essas obras. A nível do Governo já registamos aqui a questão do problema dos tectos que estão a cair e vamos também ver com o Ministério das Infraestruturas a questão da melhoria e substituição dos tectos, construção de casas-de-banho e mesmo a requalificação do bairro, porque o bairro precisa de muito trabalho de requalificação urbana”, frisou.