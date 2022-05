José Maria Neves condecorado pelo Presidente senegalês

O Presidente da República, José Maria Neves, foi condecorado esta terça-feira com a mais alta distinção do Estado senegalês, a “Grande Cruz da Ordem Nacional de Leão”, feita pelo seu homólogo, Macky Sall, em Dakar.

O chefe de Estado cabo-verdiano foi recebido na manhã de ontem pelo seu homólogo senegalês, Macky Sall, no Palácio Presidencial, em Dakar, no âmbito da sua visita de trabalho ao Senegal, um encontro que permitiu aos representantes máximos dos dois países cimentarem o diálogo e retratarem questões relacionadas com a cooperação bilateral, sub-regional e a nível da União Africana.

Após o encontro, e reunião alargada entre as delegações dos dois países, José Maria Neves foi condecorado com a “Grande Cruz da Ordem Nacional de Leão”, tendo afirmado que essa condecoração é sinal do excelente nível de cooperação que existe entre os dois países.

“O presidente Macky Sall surpreendeu-me com a mais alta condecoração do Estado do Senegal. Foi uma surpresa agradável que mostra o nível de amizade que existe entre Cabo Verde e Senegal”, declarou.

No período da tarde, visitou o Museu das Civilizações Negras, acompanhado do ministro da Cultura de Senegal, tendo adiantado que ficou impressionado com o nível da promoção da cultura do continente africano constatada durante a visita.

“Fiquei impressionado com essa visita, podemos ver que pela nascença somos todos africanos, a África é o berço da humanidade e pela riqueza que podemos ver aqui a África pode ser o futuro da humanidade e saio daqui muito mais rico e em condições de poder trabalhar para poder reforçar as relações de cooperação entre Cabo Verde e Senegal”, declarou.

O Museu das Civilizações Negras, de acordo com José Maria Neves, é um museu dotado de muita riqueza cultural e que Cabo Verde poderá aproveitar, enquanto parte do continente africano, por forma a acelerar o seu processo de transformação e aproveitar todas as suas riquezas no domínio cultural.

“A visita aqui ao museu é precisamente na perspectiva de Cabo Verde ter um papel muito mais relevante na preservação do património natural e cultural do continente africano”, concluiu.