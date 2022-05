UCID lamenta morte de Silvestre Benrós

​A União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID) lamentou hoje o falecimento do antigo dirigente Silvestre Benrós, vítima de ataque cardíaco, no passado 3 de Maio, em Portugal.

Em conferência de imprensa, realizada hoje em São Vicente, os democratas-cristãos destacaram “o significativo papel” de Benrós no tempo de clandestinidade do partido.

Lucas Monteiro, membro do conselho nacional da UCID, sublinha que o falecimento do antigo dirigente da UCID para a região Ibérica deixou “uma grande lacuna”.

“Foi um grande conselheiro e diplomata do partido em terras lusas e soube lidar e estabelecer boas relações de cooperações entre a UCID e os vários partidos amigos na Europa. A notícia do seu passamento em Portugal, deixou uma lacuna irreparável no seio do partido”, sublinhou.

Licenciado em Direito, Silvestre Benrós, natural do Fogo. Foi secretário-geral do congresso da UCID, em 1991.