Permanências consulares do Centro Comum de Vistos regressam a São Vicente

Mindelo vai voltar a receber missões consulares do Centro Comum de Vistos. A garantia foi dada esta segunda-feira pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, no início de uma visita oficial de três dias a Cabo Verde.

"Em relação a Mindelo, vai voltar a situação em que a população de São Vicente, e naturalmente de Santo Antão, aqui próximo, possa resolver os seus problemas no Mindelo, através da visita de equipas consulares, vindas cá para o efeito, evitando a necessidade de deslocação para a Praia”, assegura, sem se comprometer com datas.

Sobre a questão do atraso na emissão de vistos para estudantes cabo-verdianos, João Gomes Cravinho nota que a situação será analisada.

“Em relação aos vistos para os estudantes, há uma lentidão que tem que ser resolvida no processamento. Estamos a trabalhar para isso. Há todo um trabalho aqui a fazer, não vai ser amanhã que se vai ver a diferença, conto que nos próximos meses veja a diferença. Conto que no próximo ano lectivo a situação esteja bastante melhor do que no último”, afirma.

Por seu lado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, refere que a visita do homólogo português tem como objectivo “dar continuidade” aos compromissos estabelecidos na VI Cimeira Bilateral, realizada em Março, na cidade da Praia.

“Nesta visita, que acontece num contexto ainda conturbado, marcado não só pela pandemia, mas também pela guerra na Ucrânia, vamos fazer o ponto de situação e traçar aquilo que for necessário para que, apesar dos tempos conturbados que estamos a viver, consigamos reforçar ainda mais os laços com este parceiro especial”, destaca.

O chefe da diplomacia portuguesa reuniu-se com o homólogo, Rui Figueiredo Soares, logo à chegada à cidade do Mindelo. Tendo visitado de seguida o Centro de Diálise, no Hospital Baptista de Sousa, infra-estrutura co-financiada pela cooperação portuguesa.

Amanhã deverá deslocar-se a Santo Antão para encontros com as autoridades locais.

Para o dia 25 de Maio, último da vista, na cidade da Praia, estão reservados encontros com o Presidente da República, José Maria Neves, com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e com o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia.