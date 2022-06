Governo quer posicionar Cabo Verde como centro de desenvolvimento de competências no domínio da economia azul

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse hoje que é objectivo posicionar Cabo Verde como um centro de desenvolvimento de competências no domínio da economia azul, com formação técnico e profissional e ensino superior.

Ulisses Correia e Silva discursava durante a abertura do debate mensal no parlamento cujo sobre as Economias Azul e Verde e Desenvolvimento Sustentável.

Conforme afirmou, o governo também tem como objectivos promover o desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos e transformar Cabo Verde numa plataforma logística e marítima de referência com atcividade portuária, reparação naval, pesca, aquacultura, energia limpa, turismo e eventos náuticos internacionais.

“Posicionar Cabo Verde como um centro de desenvolvimento de competências no domínio da economia azul: formação técnico e profissional e ensino superior; Posicionar Cabo Verde como um parceiro credível e útil na segurança cooperativa marítima”, declarou.

O Chefe do governo citou que reformas, medidas e investimentos foram implementados e estão em curso para atingir esses objectivos, com destaque para a aprovação da Carta Política da Economia Azul, a criação da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente, o Campus do Mar, preservação dos recursos do mar e desenvolvimento das pescas e aquacultura.

Também apontou na sua intervenção, que a resiliência do sector agrário e o desenvolvimento rural são objetivos importantes da economia verde.

“Investimentos importantes foram realizados e continuarão no desencravamento de localidades, requalificação urbana, ambiental e saneamento, requalificação e restauro de património, requalificação de orlas marítimas e turismo rural”, assegurou.