MpD incentiva governo a adoptar atempadamente medidas que permitam famílias e empresas ultrapassarem crise

O MpD incentivou hoje o governo a continuar a acompanhar a situação económica e social do país adoptando atempadamente medidas que permitam às famílias e às empresas cabo-verdianas ultrapassarem o actual momento de crise.

“O Movimento para a Democracia felicita o Governo e incentiva-o a continuar a acompanhar a situação económica e social do país adoptando atempadamente medidas que permitam às famílias e às empresas cabo-verdianas ultrapassarem este momento de crise”, disse a secretária-geral do partido durante uma conferência de imprensa.

Conforme Filomena Delgado, caso o governo não tivesse tomado medidas emergenciais, de Abril a Junh,o para a estabilização dos preços, haveria um impacto superior a 300 mil contos, que foi absorvido pelo Estado.

Após citar as medidas anunciadas de Julho a Agosto, como a - alteração da taxa de direitos de importação e a suspensão temporária da taxa de manutenção rodoviária, a secretária-geral do MpD lembrou que a mitigação dos preços dos produtos energéticos e a aceleração da transição energética com impacto a curto prazo, custa ao Estado cinco milhões de contos.

De referir que na passada sexta-feira, 1, o governo anunciou que, entre outras medidas, vai assumir 7$10 por kilowatts da nova tarifa de electricidade fixado pela ARME e as famílias pagarão apenas 4$75/kwh com um custo total de 1.080.000 contos até final do ano.