Jennifer M. Adams é a nova embaixadora dos EUA em Cabo Verde

Joe Biden, Presidente dos EUA, nomeou Jennifer M. Adams para o cargo de Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária em Cabo Verde.

O anúncio foi publicado esta quarta-feira, 7, no site da Casa Branca.

Jennifer M. Adams é membro de carreira do Serviço Estrangeiro Sénior da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), ocupando o posto de Ministro de Carreira.

Actualmente é Representante da Faculdade da USAID no National War College, Universidade Nacional de Defesa em Washington D.C.

Antes disso, foi Administradora Assistente Interina, do Global Health Bureau na USAID em Washington D.C. Foi também Directora da Missão da USAID na Embaixada dos EUA em Moçambique e Administradora Assistente Adjunta e Administradora Assistente Interina do Global Health Bureau.

Anteriormente trabalhou como Directora do Gabinete de Envolvimento de Doadores no Bureau for Policy, Planning, and Learning na USAID em Washington D.C.

Entre as suas outras tarefas numa carreira de três décadas, serviu como Conselheira de Desenvolvimento na Embaixada dos EUA em Pequim, China, como Directora da Missão da USAID na Embaixada dos EUA em Brasília, e como Directora do Gabinete de Saúde e Educação da Missão da USAID em Dakar, Senegal.

Adams obteve um Bacharelato da Universidade Johns Hopkins, um Mestrado da Universidade Duke, um Mestrado em Filosofia do Instituto de Estudos de Desenvolvimento, Universidade de Sussex, e um Doutoramento da Universidade de Cambridge. Fala português e francês.

Jennifer M. Adams sucede a Jeff Daigle no cargo de embaixador dos EUA em Cabo Verde.