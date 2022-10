PR garante estar a fazer diligências com governo para assegurar subsídio aos estudantes na Rússia

O Presidente da República garante que tem estado a acompanhar a situação dos estudantes na Rússia e que tem feito diligências junto do Governo no sentido de se encontrar a melhor solução para assegurar as transferências do subsídio complementar às bolsas de estudo.

Num comunicado publicado no Facebook da Presidência da República, José Maria Neves refere que os estudantes enfrentam dificuldades para receber as ajudas dos pais e os apoios sociais do Governo, desde que a Rússia foi banida do Sistema de Pagamento Internacional (SWIFT).

“A FICASE já não consegue fazer a transferência do subsídio complementar às bolsas de estudo desde o 1º trimestre de 2022”, conta.

Neste sentido, o PR recebeu hoje, em audiência, os pais de um estudante e um trabalhador que se encontram em Moscovo, tendo apresentado as suas inquietações face à situação reinante na Rússia.

O Presidente da República garante que, desde a primeira hora, tem acompanhado esta questão com muita atenção e tem feito diligências junto do Governo no sentido de se encontrar a melhor solução para assegurar as transferências do subsídio complementar às bolsas de estudo aos estudantes e garantir o bem-estar e a segurança de todos os cabo-verdianos naquele país.

De referir que actualmente, na Rússia, cerca de 50 cabo-verdianos.

Numa conferência de imprensa sobre a criação de uma comissão interministerial de acompanhamento de nacionais cabo-verdianos residentes em zonas de conflito na Europa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares apontou que estão identificados pelo menos 50 estudantes cabo-verdianos na Rússia com bolsa de estudo atribuída por Cabo Verde ou com ajuda garantida pela Fundação Cabo-verdiana de Ação Social e Escolar (Ficase).

“Não têm recebido [as bolsas] de forma regular. Têm recebido com alguma dificuldade devido às sanções impostas à Federação Russa, têm-se queixado de algumas dificuldades. Nós estamos a tentar resolver, ver qual é o caminho mais fácil para ultrapassar as dificuldades”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares.

Entretanto, a embaixada da Rússia garantiu, através de um comunicado, que tem cumprido o pagamento de bolsas de estudo através de transferências mensais para as contas bancárias dos estudantes cabo-verdianos e que apresentou há algum tempo as suas sugestões quanto a eventual mecanismo oficial de envio de apoio tradicionalmente atribuído aos mesmos.