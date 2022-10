Filomena Gonçalves é a nova ministra de Saúde

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, já apresentou as propostas dos ajustamentos do governo ao Presidente da República. Arlindo do Rosário, actual ministro da Saúde, irá desempenhar o cargo de Embaixador na China e Filomena Gonçalves assume a pasta.

Segundo um comunicado do governo, Arlindo do Rosário, actual Ministro da Saúde, irá desempenhar o cargo de Embaixador de Cabo Verde na República Popular da China e Filomena Gonçalves deixa a pasta da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares para assumir o cargo de Ministra da Saúde. Por sua vez, Janine Lélis, ministra de Estado, acumulará Defesa e Coesão Territorial com a Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares. A mesma fonte refere que a posse da Ministra da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares e da Ministra da Saúde será efetuada em data a ser marcada pelo Presidente da República.

