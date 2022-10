Filomena Gonçalves e Janine Lélis assumem novas funções no Governo

Filomena Gonçalves e Janine Lélis foram empossadas, esta quarta-feira, como ministra da Saúde e ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, respectivamente, e prometeram assumir as novas funções com sentido de missão de “servir Cabo Verde”.

A cerimónia de tomada de posse foi realizada esta tarde na Presidência da República e contou com a presença do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que disse esperar que as novas ministras continuem a fazer o “bom trabalho” que Filomena Gonçalves vinha desempenhando como ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, pasta que será acumulada pela ministra da Defesa e Coesão Territorial, Janine Lélis.

“Espero que continuem a fazer um bom trabalho, até porque são ministras que estavam no Governo, agora com novas responsabilidades. Estou a falar do sector da Saúde e da Presidência dos Assuntos Parlamentares e quero desejar-lhes os maiores sucessos, já conhecem a casa”, afirmou.

Questionado se sentiu a necessidade de não nomear outras personalidades para assumirem a pasta que era tutelada pelo ministro da Saúde Arlindo do Rosário, para evitar críticas relativamente ao denominado Governo “gordo”, Ulisses Correia e Silva afirmou que não e que a escolha foi feita com toda tranquilidade.

“Isto é quase como futebol, você tem centenas de milhares de treinadores, mas só há um treinador com responsabilidade de decidir, escolher, fazer melhores opções, que é o primeiro-ministro. E fizemos com toda a tranquilidade, não em função da reação daquilo que as pessoas alguns dirão. (…) Estamos aqui focados para fazer um bom trabalho”, garantiu.

Na sua declaração à imprensa, a nova ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, salientou a forma como o sector foi tutelado por Arlindo do Rosário, que durante os seis anos que esteve à frente do ministério fez tudo que estava ao seu alcance pela saúde dos cabo-verdianos, principalmente durante a pandemia.

Reconheceu que a saúde é uma área muito importante e com grandes desafios, tendo, no entanto, afiançando que irá se inteirar dos dossiers e abraçar a causa com sentido de responsabilidade.

“Temos a consciência, sim, que a saúde representa vida e saúde dos cabo-verdianos. É um sector muito importante, é um sector com grande desafio, e acreditamos que partir do momento que nos inteiramos dos dossiers podemos dar o nosso máximo para que tudo corra bem para que haja vida e saúde no nosso país”, declarou.

Instada sobre as razões que a motivaram a abraçar o desafio, mesmo não sendo sua área de profissão, Filomena Gonçalves frisou que não é a primeira vez que em Cabo Verde ou em outras paragens, pessoas de outras áreas a abraçam o sector da Saúde e que irá trabalhar para ajudar o país a responder aos desafios existentes.

Por seu turno, a ministra da Defesa e Coesão Territorial, Janine Lélis, que agora acumula a pasta da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, prometeu dar o seu contributo no reforço da relação entre o Governo e os parlamentares.

“Quero dar um contributo importante naquilo que é a relação entre o Governo e o Parlamento, essencialmente para ajudar a promover, em sede de debates parlamentares, as melhores discussões, no sentido de ali se decidirem questões fundamentais para o país, para que cada Actor político possa contribuir de forma válida nessa construção da nação, que é uma responsabilidade de todos nós”, afirmou.

Afiançou ainda que irá trabalhar para que haja sempre uma dialética forte a nível do Parlamento por forma a que todos possam contribuir naquela sede daquilo que são os melhores caminhos que possam ser traçados para o desenvolvimento do País.

“É uma grande responsabilidade, é um desafio que nós assumimos cientes de que vamos fazer o nosso esforço para dar uma melhor resposta com sentido de missão dever e querer servir Cabo Verde”, reforçou.

O secretário de Estado Adjunto da ministra da Saúde, Evandro Monteiro, foi reconduzido ao cargo na cerimónia de tomada de posse.