Caso Luís Filipe Tavares- MpD diz que Estado de Direito funcionou

Para o MpD, o facto de o Ministério Público (MP) ter efectuado um abrangente processo de avaliação e, uma vez concluído esta investigação, ter decretado não haver indícios que provem a alegada promessa patrimonial ao ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, significa que o Estado do Direito funcionou e que foi reposta a verdade e normalidade.

A posição do MpD foi hoje manifestada em conferência de imprensa, pelo Secretário-Geral do MpD, Luís Carlos Silva.

“Querermos iniciar esta conferencia de imprensa a dizer que o Estado de Direito funcionou, foi reposta a verdade e normalidade. O País assistiu, no ano passado, à condenação e linchamento de carácter na praça pública do nosso Vice-Presidente e então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Luís Filipe Tavares, num processo movido com fins e objetivos políticos”, disse.

Segundo o MpD, estava claro que se tratava de uma forma de fazer política, “que não vê limites para alcançar os fins, que se socorre do boato, da difamação e da calúnia”.

Luís Carlos Silva afirmou que o partido não tem dúvidas “de que todo o enredo criado”, nas vésperas das Eleições Legislativas e Presidenciais de 2021, visava um fim político específico de derrubar o governo e o MpD.

“Mas mesmo não concordando, nos mantivemos serenos, colaborantes e criamos todas as condições para que a justiça pudesse fazer o seu trabalho. Felizmente somos um Estado onde prevalece a Lei e onde a Justiça funciona”, reiterou.

O MpD congratulou o ex-ministro Luís Filipe Tavares e reiterou-lhe todo o seu respeito e lamentou que a sua imagem tenha sido “vilipendiada na praça pública”.

De referir que o Ministério Público (MP) decidiu arquivar o processo de corrupção contra o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, por considerar que as suspeitas veiculadas na comunicação social não foram comprovadas e que não são suficientes para formular uma acusação.