​Abraão Vicente perspectiva impacto económico “indesmentível” com a chegada da Ocean Race

O ministro do Mar considera que a escala da Ocean Race, em São Vicente, vai ter um forte impacto na economia da ilha, nos mais diversos sectores. Abraão Vicente acredita numa “dinâmica pujante para o mês Janeiro”, mas diz que é preciso que os operadores locais saibam tirar proveito.

As declarações do governante foram feitas, hoje, à imprensa à margem de um encontro com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP).

“Neste momento, há uma grande expectativa. Os hotéis em Mindelo estão todos esgotados. Neste momento, estamos a recorrer a moradias privadas alugadas. Portanto, estamos aqui com uma dinâmica económica bastante pujante para o mês de Janeiro em Mindelo. Este evento terá um impacto indesmentível na economia da ilha”, acredita.

Abraão Vicente acredita numa nova fase para os desportos náuticos e lazer em Cabo Verde.

“Nós iremos dinamizar, de certa forma, uma nova marina, um novo centro dos desportos náuticos aqui em Mindelo que, com certeza, irá dinamizar a economia”.

O ministro do Mar afirma que toda a infra-estrutura de apoio à regata, nomeadamente os pontões, instalados no Porto Grande, vai ser montada ao pé da Cabnave, na zona anteriormente destinada para a edificação da Ocean Race Village.

“Iremos criar um novo parque ligado aos desportos náuticos. Infelizmente não conseguimos cumprir a promessa de, com a chegada da Ocean Race, estar reabilitado o tanquinho e ter todo o caminho na Lajinha, por questões financeiras, de logística, mas também por algum atraso do grupo que ficou de dar um contributo mais concreto. Nós esperamos, agora na segunda quinzena, abrir os envelopes do concurso de arquitetura. Já temos o financiamento garantido pela Enapor”, garante.

A regata The Ocean Race deve chegar ao Mindelo dentro de três dias. A prova faz escala em Cabo Verde de 20 a 25 de Janeiro.

A 14.ª edição da Ocean Race partiu no dia 15 de Janeiro de Alicante, Espanha. A primeira etapa, de 1.900 milhas náuticas, termina na Baía do Mindelo, e a segunda, com destino à Cidade do Cabo, África do Sul, deverá iniciar-se a 25 de Janeiro.