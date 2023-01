Governo garante ter as contas em dia até o final do ano

O ministro das Finanças garantiu hoje, no parlamento, que o Governo está em condições de até o final deste ano, ter as contas em dia.

Olavo Correia reagia à bancada do PAICV que se referia às recomendações do Tribunal de Contas.

“É normal entre quem executa e quem controla haver posições diferentes e haver recomendações para que o processo possa ser melhorado. Nós temos é que assumir os desafios e ir melhorando. Mas, em 2015 nós tínhamos cerca de 35 recomendações e em 2019 apenas 26 recomendações. É uma tendência positiva que temos de reconhecer. Inclusive, o Tribunal de Contas aponta nesse sentido”, disse.

Quanto às contas, Olavo Correia referiu que as de 2020 terão o parecer do Tribunal de Contas ainda este ano. Conforme garantiu, as contas de 2021 terão parecer até final deste ano.

“Temos de reconhecer que estamos a vir de atrasos em relação ou hiato entre apresentar as contas, parecer e apreciação nesta casa parlamentar. Estamos em condições de até o final deste ano, ter as contas em dia. O governo tem apresentado sempre as contas pontualmente. Não tem havido atrasos da parte do governo de Cabo Verde”, defendeu.

De referir que o PAICV denunciou que o parecer do Tribunal de Contas (TC) apontou “erros, irregularidades e discrepâncias” na gestão dos recursos públicos referente ao ano de 2019.

Em resposta, o governo, apontou que a oposição leu com“muita criatividade” o parecer do Tribunal de Contas, “distorcendo de forma grave”, em várias situações, o espírito das constatações e recomendações nela constantes.