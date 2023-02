Deputados regressam à Assembleia Nacional para debate com ministro Abraão Vicente

Os deputados regressam na quarta-feira, 8, ao parlamento para a primeira sessão do mês, num debate com o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e ministro do Mar e a interpelação à ministra das Infraestruturas do Ordenamento do Território e Habitação sobre a retoma das obras a nível nacional.

A interpelação à ministra Eunice Silva, agendada para o dia 10, visa esclarecer e “apaziguar a ansiedade dos cabo-verdianos” devido à suspensão de algumas obras. Das propostas da ordem do dia, conforme uma nota da Assembleia Nacional, consta a aprovação do projecto de Lei que consagra os princípios gerais de incentivo e atracção do acesso às instituições de ensino superior aplicáveis aos estudantes descendentes até à terceira geração de cabo-verdianos residentes na diáspora. Destaque ainda para a aprovação do projecto de Lei que estabelece pensão e garante direitos aos Militares da primeira incorporação de 1975 – AMINCOR; bem como o projecto de Lei que cria o regime jurídico do maior acompanhado. O projecto de Resolução que altera a Resolução nº 5/X/2021, que fixa o número e a designação das Comissões Especializadas e determina os seus respectivos membros, também consta na ordem do dia desta primeira sessão parlamentar do mês de Fevereiro. Faz ainda parte da agenda dos trabalhos, como referido, o debate com o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e ministro do Mar, Abraão Vicente.

