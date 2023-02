PAICV afirma que governo aumentou dificuldade de acesso aos cuidados de saúde

O PAICV afirmou hoje, em conferência de imprensa, que o governo aumentou a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde. Segundo o partido, os hospitais encontram-se saturados e com pouca capacidade de resposta.

A afirmação do PAICV foi feita pela deputada e membro do Conselho Nacional e da Comissão Política Nacional do partido, Paula Moeda.

“As políticas do MpD são limitadoras dos serviços públicos e subjugam os hospitais e centros de saúde à diminuição das despesas e à obtenção de receitas próprias, com claros prejuízos para a qualidade dos serviços”, disse.

Segundo a deputada, os direitos de muitos profissionais da saúde não estão a ser observados, além de “alarmantes carências” em determinadas especialidades clínicas incluindo a de medicina familiar.

“Há sete anos que este governo promete médicos de família e neste segundo mandato médicos e enfermeiros de família. Até à data a população de Cabo Verde aguarda ansiosamente por estes compromissos. Até quando? Aumentou a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, tudo a pagar, agravado pela falta de materiais, equipamentos e consumíveis”, delatou.

A regressão, para o PAICV, é evidente se comparado com quatro décadas de “grandes ganhos na saúde, que beneficiou de grandes investimentos”.

Aliás, frisou que os investimentos na saúde do actual governo continuam sendo tímidos pondo em causa a prestação dum serviço de qualidade, falhando os básicos como materiais de utilização com consumíveis diários de apoio à prática do desempenho dos procedimentos médicos, de enfermagem e laboratoriais.

“Hoje vivenciamos casos de consumíveis em situação de ruptura nas unidades hospitalares, de equipamentos de imagiologia em número insuficiente, como por exemplo no Hospital Baptista de Sousa sem um aparelho sequer de TAC e em outros hospitais Regionais e Central que precisam de reparação, manutenção ou substituição”, apontou.

Paula Moeda afirmou que os hospitais encontram-se saturados e com pouca capacidade de

resposta, longas listas de espera para consultas, para intervenções cirúrgicas e exames complementares de diagnóstico, listas essas cada vez mais longas.

“Os hospitais centrais (Praia e S. Vicente) não conseguem responder às necessidades dos utentes. Ainda a nível das deficiências do sistema de saúde no País temos o caso gritante das evacuações internas e para o exterior. Mais uma prova de descontinuidade dos investimentos na saúde”, considerou.

A falta de investimentos no sector leva cada vez mais pacientes a se deslocarem, por conta própria, ao Senegal, sem condições logísticas e garantias de acesso às estruturas de saúde, segundo a deputada.

Neste capítulo, sugeriu uma intervenção no quadro da cooperação bilateral, tendo em conta que Cabo Verde e Senegal são membros da CEDEAO, para a formulação de um acordo a nível da saúde.