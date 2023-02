Governo fez, de 2016 a 2022, cerca de 124 quilómetros de estradas- ministra

O Governo fez, de 2016 a 2022, 124,3 quilómetros de estradas sendo 46,4 km em calçada e 77,9 em asfalto, num montante total de 3.211.000 contos.

A informação foi hoje avançada pela ministra das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), Eunice Silva, na sessão plenária.

“É oportuno informar que a nível de obras rodoviárias, de 2016 a 2022, foram construídas e ou reabilitadas, um total de 124,3 km de estradas sendo 46,4 km em calçada e 77,9 em asfalto. Neste momento, concluídas e inauguradas. Foram estradas essas financiadas pelo Banco mundial e pelo PRAA e totalizam um montante de 3.211.000 contos”, disse.

No tocante ao asfalto, segundo a governante, foi reabilitada em São Vicente 10 km; na Boa Vista 12 km; Em Santiago, construção e reabilitação da estrada Chã de Tanque,Palha Carga, Lagoa, Entre Picos 12 km. Ainda em Santiago construção e reabilitação da estrada Cruz de Picos, Boa Entradinha, Chã Formoso, Gilbispo 14 km. Também em Santiago a Ribeira dos Picos, construção de raiz, 7 km.

Quanto às estradas em calçada destacou na ilha de Fogo construção de raiz de 1.2 km; construção de raiz na estrada Cova Tina, Portela, Bandeira, Monte Velha 21,7 km. Em Santo Antão, construção da estrada Chã de Escudela- Tarrafal de Monte Trigo, 10.2 km. Na Brava, reabilitação da estrada Nova Sintra- Nossa Senhora do Monte, 5,5 km.

“Estão em execução um total de 68,4 km seja em calçada, seja asfalto, que deverão ficar concluídas todas este ano totalizando um valor de 2.125.000 contos de obras contratualizadas”, anunciou.

Eunice Silva referiu que o Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidade(PRRA) previu requalificar sete orlas, tendo já executado quatro, designadamente Tarrafal de Santiago, do Porto Novo, a orla marítima de São Miguel e a Baía das Gatas, que ainda não foi inaugurada.

Previu-se igualmente requalificar os centros históricos estando concluídos o centro histórico de Pedro Badejo em Santa Cruz, Nova Cintra na Brava, faltando os centros históricos da Ribeira Brava e a de São Filipe que está em fase de conclusão.

“Quanto à requalificação dos centros urbanos vários núcleos urbanos foram objecto de requalificação e melhorias. Podemos destacar alguns como por exemplo a Ponta do Sol em fase de conclusão, o bairro para Craveiro Lopes concluído, Avenida principal da cidade do Porto Inglês em fase de conclusão, Chã de Alecrim em São Miguel concluído, Preguiça em São Nicolau deverá ser inaugurada em breve, entre outros centros urbanos”, apontou.

MpD e PAICV

No seu discurso de abertura da interpelação à ministra das Infraestruturas e Habitação, o deputado do MpD Alberto Mello, enalteceu que apostar na requalificação urbana e ambiental, no âmbito do PRRA, foi um dos maiores investimentos feitos em Cabo Verde.

Por isso, considerou ser importante continuar com os investimentos na requalificação urbana e ambiental, com o impacto de tornar as localidades mais aprazíveis e com mais qualidade para as pessoas viverem, investirem e visitarem.

Já a deputada do PAICV, Rosa Rocha, apontou o governo de ter prometido doptar o país de Plano Estratégico das Infraestruturas, que até a presente data, não foi apresentado ao Parlamento e questionou em que rúbricas do OE para 2023, estão contempladas o Hospital Nacional de Cabo Verde na Praia, a construção do aeroporto internacional de Santo Antão; a transformação dos aeroportos do Maio e do Fogo em Aeroporto Internacional de médio porte, entre outros.

Quanto à retoma das obras, o PAICV acusou que a situação mais grave se refere ao Município da Praia, uma vez que o governo decidiu assumir como oposição à Câmara Municipal, além do défice habitacional que continua aumentando.