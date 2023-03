PAICV vai interpelar Governo sobre proposta de lei de transplante de rim

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), vai interpelar o Governo sobre a proposta de lei de transplante de rim, que é uma necessidade para os doentes renais, mas também pela própria estrutura hospitalar.

O líder da bancada parlamentar do partido, João Baptista Pereira, que falava à imprensa hoje de manhã, depois de se reunir-se com o conselho da administração do Hospital Universitário Agostinho Neto, adiantou que o PAICV pretende levar ao próximo debate parlamentar uma contribuição “positiva” para um debate sobre os desafios do sector da Saúde.

Segundo este responsável, o Governo deve explicar aos cabo-verdianos o porquê de a proposta de lei de transplante de rim ter sido retirada, sendo que o País já dispõe de condições humanas e de tecnologias para a realização do transplante renal.

“O que nos preocupa é que o Governo acabou por cancelar essa iniciativa e, face à preocupação do Hospital, há também do problema dos doentes crónicos que, em vez de passarem muito tempo de fazer hemodiálise, teriam disponível um órgão”, apontou o líder que disse que o grupo parlamentar PAICV pretende avançar com essa iniciativa.

João Baptista Pereira avançou que o encontro serviu também para se inteirar do funcionamento do laboratório de investigação molecular, estrutura essa, que no seu entender, é fundamental para o diagnóstico mais atempado relativamente ao câncro.

O líder da bancada parlamentar do PAICV manifestou-se também “preocupado” com a evolução do cancro tendo em conta que tem estado a aumentar, anos após anos, com maior incidência na ilha de Santiago.

“A evolução das doenças não transmissíveis deve preocupar-nos a todos nós. A ilha de Santiago liderada esse quadro em temos de incidência do câncro, mas também a nível da categoria profissional, as empregadas domésticas são as que mais aparecem com a doença, o que tem a ver seguramente com o diagnóstico tardio”, referiu.

Para o deputado, isso demonstra que há uma ligação directa entre o rendimento das famílias e os cuidados de Saúde, sendo que essas mulheres têm mais dificuldades em fazer exames, custear as despesas e chegam a uma estrutura de Saúde, muitas das vezes, tardiamente.

Acrescentou que outro desafio da estrutura hospitalar tem a ver com os custos do funcionamento sendo que dispõe de cerca de 1.000 trabalhadores e o impacto da nova tabela de cuidados contribuiu para a redução de 60% das receitas hospitalares.

No período da manhã, os deputados tiveram ainda a oportunidade de se reunir com as comunidades de Jamaica e Água Funda e à tarde, têm agendado encontros com a população de São Filipe e a empresa visada na questão dos problemas causados pela extracção de inertes.