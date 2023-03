Banco Mundial financia implementação de plano estratégico de Saúde digital

A ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, anunciou hoje que o executivo está a trabalhar na implementação de um plano estratégico de Saúde digital que tem financiamento do Banco Mundial, que propõem solucções de tecnologia e da informação para a gestão e monotorização dos serviços de saúde no sentido de vigilância epidemiológica, telemedicina e a gestão de saúde, baseada em dados de inteligência.

O anúncio foi feito durante o período da tarde da sessão plenária de hoje, após a ministra garantir que o Sistema Nacional da Saúde já utiliza as novas tecnologias.

Como exemplo dessa utilização, referiu que no Hospital Universitário Agostinho Neto, os utentes já podem marcar os seus exames, ir fazer a colheita e depois receber os resultados ou via um terminal telemóvel ou via computador.

“Nós estamos a trabalhar na implementação de um plano estratégico de Saúde digital que tem financiamento do Banco Mundial que propõem solucções de tecnologia e da informação para a gestão e monotorização dos serviços de saúde no sentido de vigilância epidemiológica, telemedicina e a gestão de saúde, baseada em dados de inteligência”, anunciou.

Gonçalves citou ainda a plataforma DHIS2 de recolha e gestão de informações sanitárias que apoia na gestão de funcionamento de todas as estruturas de saúde. Plataforma essa que foi utilizada de forma pioneira na gestão de emissão de certificados de vacina COVID-19.

Conforme argumentou, também vai favorecer a gestão de dados agregados e individuais com finalidade epidemiológica. A plataforma, explicou, possui inter-operacionalidade com outros sistemas de informação.

“Também temos o sistema de informação sanitário, um projecto de modernização de atendimento, através da Casa do Cidadão financiado pelas Nações Unidas. Terá muitas funções e muitos ganhos nomeadamente, irá permitir a comunicação entre as diversas estruturas de saúde, as estruturas de saúde de Praia e de Mindelo estão em processo de expansão para as outras estruturas. Irá melhorar consideravelmente o atendimento, a gestão das prioridades, das urgências, e irá melhorar também em termos de se conseguir ter on timing todas as informações necessárias para o cabal diagnóstico e, consequentemente, emissão daquilo que for necessário para a cura ou para tratamento paliativo”, declarou.

O governo tem ainda um projecto upgrade do sistema de informação sanitária, prescrição electrónica, receitas electrónicas que segundo a ministra, irá trazer um ganho imensurável ao sistema.

“Porque com a prescrição electrónica, desmaterializando o processo de prescrição, o sistema sairá a ganhar em termos de tempo, monetário, quem diz o sistema diz também os utentes. Nós teremos mais e maior segurança. Com as receitas electrónicas, nós vamos ter uma ligação entre as farmácias, o INPS, os hospitais, as clínicas privadas também. Isso irá trazer muitos ganhos e irá contribuir, e de que maneira, para melhoria do nosso sistema de saúde”, descreveu.

A governante mencionou a informatização do serviço de evacuações internas e externas que ao seu ver irá permitir fazer a gestão de todos os processos e na área das consultas de especialização irá implementar a celeridade nos processo.