Governo está a trabalhar para criação de equipas comunitárias de saúde mental

Para alargar e reforçar a cobertura nacional na área da saúde mental na rede dos cuidados primários do país, o Governo está a trabalhar numa proposta para a criação de equipas comunitárias de saúde mental, com o apoio do Instituto Nacional Ricardo Jorge de Portugal e espera validar para breve a Estratégia Nacional para a Prevenção do Suicídio, avançou a ministra da Saúde.

Filomena Gonçalves fez este anúncio durante a primeira sessão plenária de Março, que decorre até sexta-feira, 10.

Conforme discursou, o país tem alcançado alguns resultados a nível da saúde como a diminuição da taxa de mortalidade infantil de 15,4 por mil nascidos vivos em 2016 para 10,6 em 2021. Outros exemplos, tem a ver com a taxa de cobertura vacinal que é acima dos 95%; redução das taxas de incidência e prevalência de Tuberculose pulmonar, bem como da taxa de detecção e de diagnóstico de novos casos do HIV.

A ministra apontou ainda que o país está no processo de certificação internacional de país livre do paludismo e este ano será certificado pela OMS pelo facto de há cinco anos não registar nenhum caso autóctone de malária.

Filomena Gonçalves afirma que se tem investido, como nunca antes, na rede de infraestruturas em saúde, e citou como exemplo a construção do Centro de Saúde de Santa Maria, da Delegacia de Saúde de São Lourenço dos Órgãos; da Delegacia de Saúde de Assomada; entre outros.

Neste sentido, referiu que está em curso o processo para lançamento do concurso para construção do Centro de Saúde de Ribeira das Patas e as obras do Centro de Saúde de Palmeira e do novo Bloco Ambulatorial do Hospital Batista de Sousa. Prevendo-se que as obras do novo Bloco Operatório do Centro de Saúde de Sal Rei, sejam concluídas proximamente.

“O Centro de Saúde de Achada Monte, S. Miguel e a Nova Maternidade e Pediatria do HBS, encontram-se em fase de elaboração de projecto. A criação do Centro de Treinamento e Simulação para os Profissionais de Saúde na Cidade da Praia, encontram-se numa fase preparatória e prevê-se brevemente se iniciem as obras de reabilitação do que será o novo Centro de Diagnóstico de Santiago, bem como nova Delegacia de Saúde da Praia”, assegurou.

Um outro feito é o aumento do rácio geral, profissionais de saúde/população. Em 2016 era 55,3/10.000 e passou para 74/10.000 em 2022.