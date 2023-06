PAN destaca visita parlamentar angolana como impulsionadora da diplomacia e cooperação bilateral

O presidente da Assembleia Nacional (PAN), Austelino Correia, disse hoje que a visita da delegação parlamentar angolana serviu para incrementar a diplomacia parlamentar entre os dois países e que há interesse no reforço das relações de amizade e de cooperação.

Austelino Correia fez esta afirmação durante uma sessão solene, para dar as boas-vindas à Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Carolina Cerqueira.

Durante o encontro parlamentar entre os dois países foram reforçadas as relações de amizade e cooperação levadas a efeito pelos governos de ambas as nações que, conforme o PAN, têm-se empenhado em impulsionar a colaboração nos campos da economia, agricultura, pesca, educação, turismo, administração pública e transporte.

“Viemos, por isso, pela via da diplomacia parlamentar, estimular, encorajar e apoiar os respetivos governos a prosseguirem com mais velocidade. Estou crente que estes três dias de trabalho e troca de experiências deverão deixar um sinal cintilante de que as nossas duas instituições parlamentares continuarão a trabalhar no limite das suas competências para o fortalecimento contínuo da cooperação bilateral, objectivando reforçar cada vez mais as históricas e exemplares relações”, disse.

Por seu turno, a presidente da Assembleia Angola, Carolina Cerqueira, referiu que a sua delegação leva as boas práticas nos domínios da actividade parlamentar e a experiência do poder local cabo-verdiano para o enriquecimento do debate sobre a aprovação do pacote legislativo autárquico em Angola, em fase de conclusão e que deverá ser aprovado durante esta quinta legislatura.

Cerqueira enalteceu as potencialidades do sistema de organização e de funcionamento de Cabo Verde, caracterizado por uma Administração Pública e instituições que considera de referência a nível regional.