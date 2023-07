Ministra garante que Plano Nacional de Infra-estruturação está a ser elaborado mas não avança data para conclusão

A ministra das Infra-estruturas, Habitação e Ordenamento do Território, Eunice Silva, garantiu esta quarta-feira que a o Plano Nacional de Infra-estruturação de Cabo Verde está a ser elaborado, mas escusou-se de avançar uma data para sua conclusão.

A governante respondia à deputada do PAICV Carla Lima, que questionava sobre o plano prometido pelo Governo no sentido de se conhecer as prioridades do Executivo em matéria de grandes infra-estruturas e que impactam todo o país.

Eunice Silva admitiu que de facto o Governo prometeu apresentar um plano nacional de infra-estruturas, mas adiantou que se trata de um processo complexo, que exige muitos recursos e que leva tempo.

Conforme a ministra, neste momento o plano está a ser trabalho por uma comissão multissectorial criada em Conselho de Ministros e envolvendo todos os ministérios e a sociedade, e coordenada pelo Ministério das Infra-estruturas.

“Por exemplo, para fazermos um levantamento de água, nós vamos ter que conhecer a rede subterrânea, os pontos de água onde é que estão. E para isso é preciso fazer levantamento e esse levantamento tem de ser feito ilha a ilha, concelho a concelho, e só pode ser feito por quem lida com esta matéria. Então é muito trabalho, exige muito tempo e muitos recursos e é por isso que nós estamos numa dinâmica de fazê-lo”, disse.

A ministra frisou que raro são os países, ainda que desenvolvidos, que têm um plano de estruturação acabado, completo, incluindo todos os aspectos que envolvem um plano de infra-estruturas.

“No mandato anterior fizemos um Plano Nacional de Habitação. Neste momento nós dissemos aqui que vamos ter um Plano Nacional de infra-estruturas e está sendo feito”, acrescentou, apresentado como horizonte temporal para sua apresentação a legislatura em curso, sem especificar uma data concreta, apesar da insistência da deputada.