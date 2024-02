Ministra das Infraestruturas destaca resultados “muito substanciais” e com impacto directo na vida das pessoas

A ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, destacou hoje as acções do Governo nos referidos sectores, cujos resultados têm sido muito substanciais e com impacto directo na vida dos cabo-verdianos e no desenvolvimento do país.

A governante fez estas afirmações quando intervinha no debate parlamentar proposto pelo grupo parlamentar do PAICV, que decorre de hoje a 09 de Fevereiro na Assembleia Nacional.

De acordo com Eunice Silva, os resultados alcançados até este momento têm sido muito visíveis, com impacto directo na vida dos cabo-verdianos e na promoção do desenvolvimento económico do país com ênfase na transformação das muitas aldeias, vilas e cidades.

Reconheceu, no entanto, que existe ainda um longo caminho a ser percorrido, afiançando neste sentido que para o efeito as condições estão sendo criadas e planificadas dentro dos parâmetros da capacidade de riqueza que o país produz de modo que o Governo venha obter mais e melhores resultados até ao final do mandato.

Salientou que actualmente o país dispõe de instrumentos de execução de políticas de habitação todos publicados no Boletim Oficial, conhece o deficit habitacional qualitativo, indicando, por outro lado, que é com base nos dados desses instrumentos que o executivo está a implementar programas e projectos, visando melhorar a qualidade habitacional.

“Neste preciso momento, temos em curso o programa de arrendamento habitacional subsidiado que iniciou com os apartamentos do projecto casa para todos estes comprados pelo Estado de Cabo Verde à IFH e que resulta, por um lado, na resolução da dívida contraída pelo referido projecto e, por outro lado, permitindo às famílias a oportunidade de acederem a habitação”, apontou.

No sector da Habitação, a ministra destacou o programa de realojamento e a erradicação das barracas nas ilhas do Sal e Boa Vista onde concluíram “com sucesso” a demolição das barracas nos bairros de barraca e Boa Esperança com mais de 700 famílias beneficiadas directamente.

Já no sector do Ordenamento do Território, informou que neste momento quatro ilhas estão cadastradas, nomeadamente, Sal, Boa Vista, Maio e São Vicente, adiantando que o referido processo arrancou na ilha de Santiago no valor de quatro milhões de dólares.

Destacou, ainda, as acções do Governo visando promover o sector do Ordenamento do Território através do plano de ordenamento da orla costeira e mar adjacentes das ilhas do Maio e da Boa Vista e estando em execução nas ilhas do Sal e Santiago.

Relativamente às acções de requalificação das estradas, informou que o actual Governo já construiu e reabilitou nesses sete anos de governação 206 quilómetros de estradas e tem em execução 104 km todos com o objectivo de desencravar muitas localidades que são de grande potencial turístico e agrícola.

“Em matéria de requalificação urbana mais de 600 mil metros quadrados de áreas estão requalificados, traduzidas em orlas marítimas, centros urbanos, históricos e bairros”, avançou, almejando que o referido debate seja profícuo e esclareça a sociedade civil sobre as políticas e acções do Governo no referido sector.