Elísio Freire nomeia Porto Novo como “um dos municípios no limiar da insegurança alimentar”

O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social disse hoje, em Santo Antão, que o Governo está atento à situação social no município do Porto Novo, que está “no limiar da insegurança alimentar”.

Fernando Elísio Freire, que falava no encontro com as famílias beneficiárias do programa de rendimento social de inclusão no Porto Novo, adiantou que este município, que é fustigado pela seca, tem merecido “muita atenção” do Governo por enfrentar o problema de insegurança alimentar.

Porto Novo, segundo o governante, integra um grupo de municípios que estão no “limiar da insegurança alimentar”, do qual fazem parte ainda Santa Cruz e Ribeira Grande de Santiago, os quais têm sido alvo de “um conjunto acções” com vista a reforçar a assistência alimentar às famílias em situação de pobreza extrema.

Entre as acções destacam-se o programa sobre rendimento social de inclusão que, em relação ao município do Porto Novo, já contemplou, até agora, 1.700 famílias vulneráveis inscritas no Cadastro Social de Inclusão, com a atribuição de um apoio financeiro de 5.500 escudos mensais por agregado familiar.

Em toda a ilha de Santo Antão, o número de famílias beneficiárias deste programa ultrapassa os 13 mil agregados.

Porto Novo está entre os municípios menos desenvolvidos e, por conseguinte, um dos mais afectados pela pobreza extrema, segundo o mais recente estudo sobre índice de coesão territorial feito pelo Instituto Nacional das Estatísticas (INE).

A nível nacional, são cerca de 12 mil famílias em situação de pobreza extrema, segundo o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, que realçou, porém, o facto de este fenómeno estar a ser reduzido em Cabo Verde, graças a “um conjunto de programas” virados para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Referindo-se aos mais recentes dados dos INE, Fernando Elísio Freire disse que, entre 2015 e 2022, a pobreza em Cabo Verde reduziu de 35 por cento (%) para 28% e que a pobreza extrema, que em 2015 se situava à volta dos 23%, baixou para 11% em 2022.

Esta redução da pobreza no País é reflexo das políticas sociais do Governo que tem “focado as acções nas famílias que mais precisam”, concluiu o ministro, que se encontra de visita a Santo Antão.