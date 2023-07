​MpD reitera que governo adoptou medidas atempadas para a protecção das empresas, do emprego e dos rendimentos

O Movimento para a Democracia (MpD) reiterou hoje que a destruição de emprego poderia atingir níveis catastróficos, se não fossem as medidas “corajosas” e “atempadas” adoptadas pelo governo, para a protecção das empresas, do emprego e dos rendimentos.

Em conferência de imprensa, para falar sobre a actual situação do emprego em Cabo Verde, a membro da Direcção Nacional do MpD e deputada nacional, Isa Gandira Rodrigues, sublinhou que os últimos anos tem sido de grandes desafios, com os efeitos da tripla crise, mas que o governo adoptou medidas que amenizaram esses impactos.

“Graças a estas medidas, e em especial à de retoma do turismo, ao plano de retoma económica e às medidas de mitigação à inflação originada pela guerra na Ucrânia, estamos hoje, em período de retoma do turismo, do crescimento económico, da confiança dos operadores económicos e também do emprego. Estamos corajosamente a recuperar o emprego e vamos brevemente superar o nível em que estávamos antes da crise pandémica”, afirmou.

A deputada nacional fez referência ao Inquérito Multiobjectivo Contínuo (IMC 2022), apontando que o emprego dos jovens, dos 15-35 anos, está a apenas 2,3% abaixo do nível pré-crise, mas entre os jovens dos 15-24 anos o emprego superou em 12,7% o nível pré-crise. Entre as mulheres o emprego recuperou e está cerca de 3,8% acima do nível pré-crise enquanto que entre os homens o emprego está ainda cerca de 9,2% abaixo do nível pré-crise.

Isa Gandira Rodrigues apontou ainda que os dados do IMC revelaram que a Taxa de actividade recuperou o nível pré-crise pandémica (57,4%), quanto a taxa de emprego, ou seja, a capacidade de a economia nacional gerar emprego (50,5%) e, para os jovens (52,1%), cerca de 8,4 pontos percentuais acima do nível pré-crise. Houve uma redução da taxa de desemprego de 14,5% em 2020 para 12,1% em 2022

“O MpD reconhece, porém, que se mantém o desafio da aceleração da recuperação do emprego e da promoção do emprego digno. Globalmente, até finais de 2022, o emprego recuperou, mas está ainda cerca de 3,2% abaixo do nível pré-crise. Contudo, o nível de confiança dos operadores e o crescimento económico no 1º trimestre do corrente ano sugerem uma contínua recuperação do emprego e a superação do nível pré-crise, ainda no decurso deste ano”.

O MpD destaca que o mercado de trabalho mantém as suas características estruturais, realça ainda que embora permaneça elevado (53,8%) o peso do emprego informal, está abaixo de 2015 (61,7%) e quase igual ao ano pré-crise.

“Assim, pode-se concluir que as medidas de política de promoção empresarial e de empreendedorismo quanto o esforço de alargamento da cobertura da segurança social obrigatória estão a favorecer a formalização. O MpD felicita o governo e a todos os actores do mercado de trabalho e parceiros de desenvolvimento, pelos resultados positivos no combate à exclusão dos jovens”, destacou.

O MpD encoraja o governo a acelerar as reformas económicas, a modernização da administração pública e a realização do potencial dos sectores catalisadores como o turismo, a economia azul, a economia digital, a indústria e a agricultura moderna por forma a acelerar o crescimento económico e a conferir à juventude, oportunidades cada vez mais adequadas ao seu potencial de inovação e empreendedorismo.