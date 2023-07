Crimes contra património diminuíram 9% e há 7 homicídios no primeiro semestre de 2023

O Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, apresentou dados do primeiro semestre de 2023 que indicam uma redução significativa de ocorrências criminais em várias, quando comparadas com o mesmo período de 2022. Na cidade da Praia, especificamente, houve uma queda de 9% nos crimes contra o património e um declínio no número de homicídios, com apenas 7 casos em comparação aos 9 do ano anterior.

Paulo Rocha que falava no debate sobre o estado da Nação, frisou a importância de compreender o contexto histórico da Polícia Nacional, ressaltando que em 2015 o país enfrentou o maior número de ocorrências policiais já registradas, com um elevado número de processos criminais junto ao Ministério Público, ultrapassando 29 mil casos. O governante destacou que nesse período, a corporação enfrentava sérias dificuldades, operando sem meios adequados, como viaturas, rádios, armamentos, combustível e até mesmo fardamento adequado. A falta de centros de comando, videovigilância e uma direcção central de investigação criminal também representavam desafios. "Viemos de mais de 25 mil ocorrências criminais registradas, com 65 homicídios dolosos em 2014, o maior número já registrado em Cabo Verde, sendo 34 desses na cidade da Praia. A polícia trabalhava em condições extremamente difíceis, com instalações degradantes em alguns casos", afirmou o ministro, contextualizando os desafios enfrentados pela corporação. No entanto, sob sua liderança, prosseguiu, a Polícia Nacional passou por uma transformação notável, recebendo melhorias em suas condições operacionais, comunicações, viaturas e meios de protecção individual. Essas mudanças foram fundamentais para a recuperação e retomada da trajectória de diminuição da criminalidade, que havia sido interrompida em 2021. O ministro Paulo Rocha apresentou dados do primeiro semestre de 2023, que comparados com o mesmo período de 2022, confirmam a tendência positiva de redução de ocorrências criminais em algumas ilhas do país. O Sal, São Nicolau, Boavista, Maio e Santiago apresentaram uma significativa diminuição de ocorrências, com destaque para uma redução de 9% nos crimes contra o património na cidade da Praia. Além disso, o número de homicídios na cidade diminuiu, passando de 9 para 7 casos. "Estamos satisfeitos com os sinais claros de recuperação e retoma da trajetória de diminuição da criminalidade, resultado do trabalho árduo e articulado da Polícia Nacional. Nossos esforços têm sido reconhecidos e permitiram que a instituição se fortalecesse para garantir a segurança de todos os cidadãos de Cabo Verde", concluiu o ministro Paulo Rocha.

