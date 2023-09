Fernando Elísio Freire em visita oficial a Moçambique de 4 a 8 de Setembro

O ministro do Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, encontra-se na República de Moçambique para uma visita oficial entre hoje e 8 de Setembro, estando previstas visitas às várias instituições, nomeadamente ao Instituto Nacional da Segurança Social do país, bem como formulação de projectos e propostas para captação de recursos financeiros e outros disponibilizados para os Estados Membros da CPLP e da CEDEAO.

Segundo um comunicado do Governo, a visita do ministro do Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, acompanhado do presidente do Instituto Nacional da Previdência Social, Mário Rui Fernandes, surgiu a convite da ministra do Trabalho e Segurança Social da República de Moçambique, Margarida Adamugy Talapa.

A mesma fonte refere que a visita oficial tem como objectivo principal estreitar os laços de cooperação e amizade existentes entre Moçambique e Cabo Verde, através da assinatura de um Memorando de Entendimento entre o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social de Cabo Verde e o Ministério do Trabalho e Segurança Social de Moçambique, visando fortalecer as relações bilaterais a longo prazo para promoção de interesses comuns e benefícios mútuos, particularmente na área do Trabalho e Segurança Social.

“Das acções a serem realizadas, de acordo com o memorando, destaca-se intercâmbios de experiências através de visitas de estudos e assistências técnicas; estágios práticos de curta duração, em diferentes estruturas organizacionais; formação para o reforço de capacidade técnica nos diferentes domínios; formulação de projetos e propostas para captação de recursos financeiros e outros disponibilizados para os Estados Membros da CPLP e da CEDEAO”, diz o comunicado.

Também estão previstas a promoção e organização de seminários, ateliers, conferências, estudos e projectos conjuntos; apoio mútuo na produção normativa em matérias da segurança social e partilha de experiências, boas práticas, informações e documentação.

Da agenda da deslocação, ainda constam visitas às várias instituições, nomeadamente ao Instituto Nacional da Segurança Social de Moçambique, bem como encontros com homólogos das áreas sociais daquele país.

Ainda, no âmbito desta deslocação, no regresso, em Portugal, o Governante tem na agenda a inauguração do novo Balcão do Instituto Nacional da Previdência Social em Lisboa.